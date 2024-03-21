南海局勢｜菲律賓：解放軍艦艇尾隨跟蹤菲海岸警衛隊船隻

菲律賓指一艘中國海軍艦艇跟蹤一艘前往中業島（菲稱派格阿薩島，Pag-Asa）的海岸警衛隊船隻。



菲律賓軍方發言人塔列拉（Jay Tarriela）星期四（3月21日）在南沙群島的中業島對記者說，菲律賓海岸警衛隊向星期二（19日）尾隨其船隻的中國海軍艦艇發出無線電抗議，但沒有得到任何回應。

彭博社報道，發言人對參加本週海上任務的一群記者說，除了這艘海軍艦艇之外，當菲律賓船隻接近該區域時，從中業島還可以看到13艘中國民兵船隻和兩艘中國海警船。他說，在這次行程中，菲律賓當局還將評估這個區域的海洋資源狀況。

此前菲律賓軍方星期三（20日）說，在菲律賓聲稱是其領土的這個南海區域周邊，發現至少30艘中國船隻，其中包括一艘中國人民解放軍海軍艦艇。在馬尼拉和北京之間的緊張局勢升級之際，連續兩天的類似聲明突顯出海上監視行動加強。

中國外交部發言人毛寧3月5日在例行記者會上應詢時重申中方立場，指菲律賓非法侵佔中國南沙群島的馬歡島、費信島、中業島、南鑰島、北子島、西月島、雙黃沙洲、司令礁，嚴重違反包括《聯合國憲章》在內的國際法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

