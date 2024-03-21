小馬可斯：菲律賓在南海維護主權　無意「戳熊」激怒中方

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）稱，中國在南海的主權聲索對菲律賓構成的威脅與日俱增，而菲政府在爭議水域只是捍衛主權，無意「戳熊」（poking the bear），激怒中方引發爭端。



小馬可斯周二（3月19日）在總統府接受彭博電視專訪時說：「我們正設法使事態穩定下來。」但他指出：「威脅與日俱增，我們須採取更多行動捍衛領土。」

小馬可斯2022年上台執政以後，菲軍方和海岸衛隊更頻繁地向仁愛礁（菲稱阿雲津礁）「坐灘」軍艦馬德雷山號（Sierra Madre）運送物資，以及護送漁船到該水域捕魚。中方出動船隻攔截，雙方一再發生衝撞。

小馬可斯辯稱：「我們沒有指使任何衝突，也沒有指使任何對峙……我們只是試圖養活人民。」他指責中方對菲海岸衛隊「採取了一些極為挑釁的行動」。就在3月，菲中船隻在仁愛礁發生衝撞，菲方稱4名菲船員受輕傷。

儘管摩擦頻發，小馬可斯強調他仍持續推動菲中對話，不希望事態演變至須援引1951年《美菲共同防禦條約》。在記者追問下，小馬可斯說，只有當菲律賓面對「存亡威脅」時，他才會援引上述防禦條約，尋求美國保護菲律賓。

圖為2024年3月19日，布林肯在菲律賓馬尼拉與外長馬納羅會面，會後兩人出席共同記者會。（Reuters）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週二訪問馬尼拉時，批評中國在南海的「挑釁行為」，重申美國恪守保護盟友菲律賓的承諾。

中駐菲大使館發言人指布林肯罔顧事實威脅中方

對此，中國駐菲大使館發言人週三（20日）回覆媒體詢問時說：「中方奉勸美方不要在南海問題上挑事生非、選邊站隊。」

發言人指布林肯罔顧事實，「無端指責中方在南海正當合法活動」，並批評布林肯再次「以所謂《美菲共同防禦條約》義務威脅中方」，中國對此堅決反對。

根據中國外交部文告，外交部亞洲司司長劉勁松周二約見菲律賓駐華大使吉米（Jaime Adriano FlorCruz），就中菲關係的基本原則和戰略方向問題交換意見。劉勁松就菲方近期涉華負面表態，以及涉台、涉南海問題向對方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和中方堅定立場。

中國外交部稱，吉米回應指菲律賓願管控分歧，推動雙邊關係企穩回升。

本文獲《聯合早報》授權轉載

