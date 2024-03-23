中國多家鋼鐵貿易商頻傳爆雷事件　傳有公司春節前捲款1億跑路

中國媒體報道，多家鋼鐵貿易商正面臨破產、遭強制清算或下落不明的困境。這種現象可能與鋼材價格下跌、產能過剩、房地產項目減少等因素有關。



據《第一財經》星期四（3月21日）報道，包頭市玉侖鋼鐵貿易今年春節前以冬儲為由，收取了客戶預訂螺紋鋼的保證金，但公司不但沒有去鋼廠訂貨，反而將款項收進自己口袋，導致無法交貨而爆雷，涉案資金高達1億元（人民幣，約1.08億港幣）。



「冬儲」指的是鋼貿商在冬季銷售低迷之際，以相對低的價格大量囤積鋼材，待春節過去價格上漲後賣出獲取利潤。



中國媒體報道，多家鋼鐵貿易商正面臨破產、遭強制清算或下落不明的困境。（第一財經）

與包頭玉侖鋼鐵情況類似的還有四川寶恩嘉創。業界人士透露，這家公司在春節前以冬儲為由預收幾萬噸螺紋鋼貨款，並向大部分公司預收20%保證金，小量訂單則預收全額款項，但收取款項後沒有到鋼廠訂貨，交不出貨。

天津和福建都有鋼貿企業「爆雷」。除了「爆雷」，還有大批鋼貿商破產、強制清算、下落不明。

報道引述業界人士分析，這些情況可能與鋼材價格下跌、產能過剩、房地產項目減少等因素相關。雖然「爆雷」事件幾乎每年都會發生，但對今年市場抱持更悲觀看法。

據彭博社報道，北京大學國家發展研究院教授盧峰上星期三（3月13日）在一場論壇上說，中國的電腦芯片、內燃機汽車、電池、鋼鐵和家電正面臨產能過剩的風險，「美國已經發出了產能過剩的警告」。

兩天後，美國駐華大使伯恩斯也發出警告，若中國以人為壓低價格甚至傾銷的方式輸出過剩的產能，將損害全球貿易體系，而其他國家將做出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

