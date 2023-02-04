《流浪地球2》鋼鐵螳螂、外骨骼機械人非虛構？中國製造的黑科技

國產電影《流浪地球2》掀起科幻熱潮，現實距離幻想還有多遠？其實電影中不少黑科技裝備的靈感都來自「中國製造」，有些甚至已經成為現實。



正如有人評價：中國科幻的底氣，來自大國重器的實力。《流浪地球2》2月9日在港澳上畫，屆時觀眾可一飽眼福。



+ 1

《流浪地球2 》｜步履式挖掘機 全球只有5個國家可造

《流浪地球2》講述「太陽危機」後，人類面對各種宇宙災難，如何一步步走向團結，最終啟動「流浪地球」計劃。影片中很多黑科技裝備並不是特效，而是根據國產尖端裝備設計改造的。

例如電影中出現的地月基地機械設備，好像「鋼鐵螳螂」一般，充滿科技感。這些設備就是現實中的步履式挖掘機，這種挖掘機可以產生56種動作變形，上到山地林地、下至溝壑沼澤，它都「如履平地」；它還能適應各種極限溫度，高至50度、低至零下40度，都能正常作業。

左圖為《流浪地球2》中的「鋼鐵螳螂」；右圖為中國製造的步履式挖掘機。生產該挖掘機的公司，為電影拍攝提供了設備和技術支援。（網上圖片）

這款挖掘機出自中國工程機械行業的龍頭企業——徐工集團，它是中國最大，也是世界工程機械行業前10企業之一，強勁實力令中國躋身全球五大建造此款裝備的國家。

在《流浪地球2》中，徐工集團投入40多款設備、400多套部件及道具、60多套三維模型，在設備、塗裝等方面協助拍攝。

《流浪地球2 》｜外骨骼機械人 航天醫療消防都用到

《流浪地球2》中多次出現外骨骼機械人，其實類似的設備，已經廣泛應用在航天、醫療、消防、物流等各個領域。

左圖為《流浪地球2》中士兵使用外力骨骼機械人；右圖為現實中廣泛應用的類似設備。（網上圖片）

根據中國航天科工集團的介紹，探月工程嫦娥五號返回時，搜索回收分隊隊員穿的就是類似裝備。

除此之外，腦控外骨骼、康復外骨骼、消防外骨骼等一系列運用航天技術的外骨骼系統，目前已應用到實際生活中。

延伸閱讀：現實版Iron Man 外骨骼機械人如何「隨心而動」？

《流浪地球2 》｜高強度纖維 一根細線承重35公斤

不少觀眾在觀看《流浪地球2》時，都被影片中太空電梯的鏡頭震撼。太空電梯目前當然只是科學幻想，但製造出足以支撑太空電梯的結實鋼索，就不是天方夜譚。

左圖為《流浪地球2》中的太空電梯，右圖為中國製造的高強度纖維，目前已用於港珠澳大橋等大型工程，未來有望運用在太空電梯之類的航天項目中。（網上圖片）

根據中國石化介紹，他們研製的超高分子量聚乙烯纖維，具有超高的強度和韌性。這種纖維直徑只有0.5毫米，相當於5根頭髮絲，但強度是鋼的18倍。一根細絲線的承重力能達到35公斤，相當於可以吊起一個小孩的重量。

而港珠澳大橋的起吊，用到的正是這個材料，將來有望運用在太空電梯中。

《流浪地球2 》|「你們儘管想像 我們負責實現」

類似的科技裝備，其實數不勝數。《流浪地球2》掀起觀影熱潮後，更多「中國製造」的機構和公司在社交媒體上「曬」出自己的裝備和科技，紛紛表示：「你們儘管想像，我們負責實現。」

例如，電影中有建設地下城的橋段，中國石油就表示，震源車、航天煤油、化工新材料都可以派上用場。

左圖為《流浪地球2》中的重型月球車；右圖為其原型無人駕駛礦車，該礦車配備智能系統，能在極端環境下正常作業。（網上圖片）

中國建築則稱，3D列印技術、空中造樓機、智能建築機器人、地下實驗室，這些裝備 「天上地下，隨叫隨到。」

中國航天科技集團則發布了2017至2045年航天運輸系統發展路線圖，並劇透說：「等到2045年，天梯、地球車站、太空驛站有望成為現實。」

《流浪地球2》不單是精彩的科幻電影，也是中國科技和工業水平不斷進步的縮影。正如本片導演郭帆所說的：強盛的國家才能托舉強大的科幻產業，國家的進步為科幻電影的崛起提供了強大支撑和現實依據。

【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】

延伸閱讀：《流浪地球2》的太空電梯真能實現？