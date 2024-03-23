鼓勵赴西藏投資：父母投資300萬人民幣，可以拿到子女高考名額

西藏官方日前宣布，凡符合在西藏首次投資人民幣300萬元以上等條件的企業法定代表人及原始股東，子女可在西藏參加高考（大學入學考試）。由於西藏的錄取門檻在中國最低，「招商掛鉤高考」引發不少內地網民質疑不公。



西藏自治區教育廳、投資促進局18日聯合發布名為「關於進一步規範全區招商引資企業投資經營者子女，參加我區普通高考報名的通知」。



「通知」指出投資者子女在西藏參加高考需同時滿足三個條件：一、在西藏註冊且連續經營3年以上，且連續3年以上在西藏納稅；二、連續5年以上聘用設籍西藏人員就業且每年保持在5人以上；三、西藏首次實繳投資金額超過人民幣300萬元，且5年內沒有撤資撤股的企業。

西藏布達拉宮坐落於中國西藏自治區拉薩市的紅山之上，「布達拉」為梵語「普陀」的音譯，原指觀世音菩薩所居之島。（視覺中國）

符合上述條件的企業，其企業代表人及原始股東的子女若擁有西藏戶籍3年以上、西藏高中階段學籍1年（高三）以上，且在西藏實際就讀，就可在西藏報名參加高考。

為防止有人並未投資西藏，卻將子女從其他省區偷渡到西藏報考，這項通知也宣示「嚴厲打擊違法違規行為，發現一起查處一起」。對以開具虛假證明等方式取得西藏高考報名資格的考生，或企業經營者出現提前撤資撤股及裁員者，可取消入學資格或畢業資格，並將涉嫌犯罪行為移送司法機關。

西藏錄取一本大學分數線低 內地網民質疑不公：為有錢人提供捷徑

據了解，2023年中國高考，北京大學、清華大學等名校的「一本大學」分數線，西藏只要400分，居全中國31個省區之末。因此，在西藏參加高考的考生，便有機會憑藉較低的分數考上頂尖大學。

不少網民對於這項政策不滿、有批評者認為，這將為有錢有勢的家長提供子女上大學的捷徑，對其他沒有這種條件、必須寒窗苦讀考大學的家長及子女，是不公平的作法。

西藏有得天獨厚的自然環境和獨特的人文景觀，但教育資源缺乏，交通不便。圖為川藏鐵路拉林段（拉薩至林芝）段。（新華社）

亦有網民擔心西藏本地學子的權益受損。有網民指出，西藏的高考錄取分數線居中國最低，是因為西藏教育資源最缺乏，算是「照顧」當地學子之舉。如果讓外地富商憑藉財力就能讓子女轉往西藏考大學，將會嚴重排擠教學資源本就缺乏，求學辛苦的西藏本地學子。

不過也有網民認為，通知要求的門檻很高，有錢人如果單純為子女考量，也不一定會做出這樣的選擇：「300萬，存西藏5年，戶口遷到西藏3年。孩子在西藏的高中讀滿1年。 這條件還是挺苛刻的了。」、「不值得為了高考分數低就去西藏，教學質量差，考進好大學也缺乏競爭力，除非讀完了還回西藏考公務員」、「對邊疆地區，這種政策其實應該要支持。」