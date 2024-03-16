28歲女徒步入西藏大變樣　網民嘆滄桑如58歲　事主：沒有容貌焦慮

近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她在徒步旅行後，變成皮膚粗糙黝黑，令網友驚嘆「像58歲大媽」。對此，她不以為意，表示自己沒有產生過容貌焦慮，只要身體健康就行了，更不會為此放棄徒步。



網傳影片顯示，一名男子正在路邊休息，一名小個子、短發、皮膚粗糙黝黑的女子則拖着簡單的行李徒步走來。男子好奇問她的年齡及背景，女子則稱她來自湖北，今年28歲，令男子驚訝不已。影片隨即在網絡走紅，大量網友對女子的滄桑容貌表達驚嘆。

周六（16日），事主「夏夏」接受內媒《極目新聞》訪問，就自己的心路歷程娓娓道來。據她介紹，其第一次正式徒步是走川藏線，因覺得它有挑戰性，同時也比較神奇，故在2021年11月29日獨自從湖北孝感出發，途經湖南、重慶、四川，並在2023年1月29日到了西藏拉薩布達拉宮。

為了旅程，夏夏準備了帳篷、煮食的工具等，若路上發現少東西就會再補給，當中買的最多的東西就是行動電源和數據線。今年1月6日，她再從重慶出發，挑戰滇藏線，在兩個多月內經過四川內江、雲南昭通、四川涼山等地，目前到達雲南香格里拉了，打算走完滇藏線後再做下一步打算。

夏夏徒步旅行前的模樣。（極目新聞）

雖然一路上會遇到充電、找水等一系列困難和挑戰，但夏夏認為，這些都可以克服、解決的，即使只有自己一個人，一路上也都很安全，有時甚至會通宵徒步。而最美的風景是人，夏夏提到，自己沿途遇到的居民都很熱情，例如今年元宵節時，她經過涼山一個村莊時，還受村民邀請去家中吃烤肉，這些經歷都令她內心非常感動。

對於突然走紅，被網友稱樣貌跟實際的年齡不太相符，夏夏以平常心看待。她表示，因為徒步變黑，自己容貌發生很大的變化，這些是很正常的，強調自己從來沒有在乎過自己的容貌變化，更沒有產生過容貌焦慮，因未來只要不徒步了，就會慢慢變白，只要身體健康就行了，家人對她也更多的是支持。

夏夏變樣前後對比圖。（極目新聞）

至於徒步期間如何維持生計，她表示無聊的時候會在一個專門的直播平台進行直播，一天最長直播12個小時，期間一些好心的網友會打賞禮物，成為她徒步期間的收入來源，收入取決於禮物有多少，最多可月入過萬，一般就幾千元。

最後，她對網友們的關注表示感謝，認為自己不過就是一粒小沙子而已，「沒有他們也沒有今天的我，沒有他們的關注，誰能看得到我呢」。