極氪參展私家車突啟動撞傷5人　承認未按規定開啟展車模式｜有片

3月24日（周日），有網友發布影片顯示，在2024南京國際新能源汽車展覽會上，吉利汽車旗下電動車品牌極氪（Zeekr）的一輛展覽車輛突然啟動，撞傷多人，現場一片混亂。極氪同日晚上回應稱，因參展車輛管理失誤，未按規定開啟展車模式，導致現場5人被撞傷。



事發現場一片混亂，有小童及工作人員倒地（點圖放大）：

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據內媒報道，網傳影片顯示，在展會大廳內，一輛灰色車輛直接撞向一輛正在展示的比亞迪新能源車，而灰車內有司機。在車輛旁，有帶工作證的人員和一名男童倒地不起。

一位自稱男童家屬的男子敲打車窗，質問車內人員為何撞人。在影片中，有人稱：「展會車輛怎麼可以動呢?」「肇事人員已經被關到小房子裏了」。

受傷5名觀眾均無生命危險

極氪同日晚上回應稱，在南京某車展上，一輛極氪X展車在用戶體驗時意外啟動，造成現場5名觀眾受傷，相鄰展台車輛受損，事發後主辦方已清場保障安全。

極氪稱，事件發生後極氪相關工作人員第一時間報警並將傷者送醫救治，同時積極協助傷者就醫。目前已確認5名觀眾均無生命危險，其中3位經檢查無恙後已出院，另外2位輕傷者仍在醫院做進一步檢查。我們也在與車展主辦方等相關方積極協商、妥善處理後續事宜。

極氪稱，經自查確認，因參展車輛管理失誤，展車未按規定開啟展車模式，處於駐車舒享模式且汽車鑰匙在有效使用範圍內。目前極氪已緊急在全國範圍內開啟展車自查，避免類似風險。