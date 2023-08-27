男子著｢日本投降｣衫看日系車展遭轟極端　反嗆：有排核廢水極端？

日本排放核廢水入海事件引發系列輿情效應。8月25日，四川成都有男子穿寫有「日本投降」字樣T-shirt看日系車展，當場被路人轟為「極端民族主義分子」。隨後，疑似當事男子同伴的影片拍攝者反嗆路人稱「再極端，有（日本）排核廢水極端？」



綜合內媒報道，當事男子被證實為內地一知名汽車博主「名車工匠」，抖音平台擁有逾63萬粉絲。8月25日，他著一件灰色T恤，正反面均印有「日本投降 1945.8.15」字樣，參加2023年成都國際車展，在日系車LEXUS展台看車，並表示要訂購一台LM 7人座車。

隨後，男子詢問銷售員LEXUS2023款LM價格時，銷售員稱指導價為110萬人民幣。男子稱想100萬訂購，並質疑為何出現加價情況。

在雙方交談過程中，圍觀男子衣衫人群越來越多。人群中有一位著藍色T恤男指責當事男子大聲責罵「你穿的T恤就是極端民族主義」。

隨後，疑似當事男子隨行同伴、影片拍攝者反駁「穿衣自由兄弟，能有多極端，難道能比過日本排核廢水極端嗎？你給我指示指示？」

藍色T恤男被反駁後準備離開，並稱依然覺得當事男子的行為極端，在轉身後又回頭大聲指責「就是這種極端主義分子太多了！極端民族主義分子就是你這種人！」

車展工作人員隨後盡力協調雙方矛盾，平息爭吵。當事男子亦被銷售帶至車展後方洽談區進行洽談、簽合同等相關事項的辦理。

網民評論：

笑死，穿和服就是穿衣自由，穿這個就是極端了？



在中國的土地上，我沒覺得極端，這是歷史，難道記錄歷史有錯嗎？



日本投降的衣服怎麼就不能穿了？ 不覺得有什麼極端的



既然自己極端主義，為什麼又要買日系車給對方送子彈來打自己。 你直接抵制日用品得了。 何必跑到日系車4s店去為難自己同胞？



都穿這衣服了，幹嘛要買日本車



說太極端的是跪的太久了嗎？



我希望最後別是擺拍事件！！！！！



穿這個衣服沒有毛病吧，你又不是日本人那麼激動個什麼？



店員可沒說這衣服咋了咋了，都是評論區在介意

