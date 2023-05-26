曾稱被侵犯名譽權和私隱　上海車展Tesla車頂維權女車主一審敗訴

2021上海車展上，一名女車主現身特斯拉（Tesla）展台，並站在車頂上維權，她身穿寫有「剎車失靈」的T恤，不斷大喊「特斯拉剎車失靈」。據Tesla方面周五（26日）消息，該起歷時兩年的車主起訴Tesla侵犯其名譽權案、Tesla侵犯其個人私隱案終於落槌，一審法院均駁回了涉事車主張女士的訴訟請求，Tesla勝訴。至於張女士與Tesla的另一起糾紛案件，即維權車主侵犯名譽權並索賠500萬元人民幣一案，將於6月6日開庭。



就張女士訴Tesla侵犯其名譽權一案，法院認為，張女士購買Tesla汽車，並在使用一年後發生交通事故。其對產品質量提出質疑，因產品質量爭議協商未果，遂將噴塗「剎車失靈」字樣的事故車輛停放至公共場所，之後又在上海車展身穿印有相關字樣的上衣登上展車車頂擾亂公共秩序。Tesla北京公司及其工作人員通過微博、採訪時提到的「團隊」、「洗白」、「她只願意高額賠償」等內容，總體上是對雙方溝通、協調過程中相關事實的敘述和對張女士訴求主張的回應，雖措辭不夠嚴謹，但並未使用侮辱性言辭或刻意貶損、醜化張女士、李XX的人格，故不能認定Tesla北京公司、Tesla上海公司等侵犯了張女士、李XX的名譽權。

就張女士訴Tesla侵犯其個人私隱一案，法院指，雙方協商未果後，Tesla公司針對張女士提出的質疑予以回應，其在接受市場監管報社採訪時將包括車架號在內的案涉車輛事故發生前一分鐘的車輛數據配以文字說明提供給市場監管報社，市場監管報社未做刪改未做主觀評論予以公佈，從該組數據及文字說明內容上看，僅是對相關數據做出了描述和說明，並不能關聯到張女士的個人私密信息。

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而Tesla公司在處理該信息前，張女士本人已在微博公開經整理後的案涉車輛數據，車架號出廠時已在車前擋風玻璃下方公開標示，Tesla公司及市場監管報社實施的上述行為不具有違法性，在處理已經公開的相關信息時未超過合理範圍，未對張女士的個人信息造成侵害。關於張女士稱Tesla公司將不完整行車數據選擇性公開惡意引導社會輿論，侵犯其合法權益的理由，缺乏事實和法律依據，法院不予採信。Tesla公司、市場監管報社的行為對張女士的個人信息未構成侵權。

綜上，對張女士等人主張的訴訟請求，法院依法不予支持。判決後，Tesla方面表示，以判決書內容為準，對其他問題不予回應。

前年3月，張姓女車主曾在河南鄭州手持喇叭坐在Tesla體驗中心鄭州福塔店維權。（網上圖片）

據早前報道，2021年2月21日，張女父親駕駛Tesla Model 3私家車從旅遊景區回家，車上載有一家三口及張女1歲多的侄女。張父在通過紅綠燈路口時發現踩剎車時車輛沒有減速，隨後私家車發生追尾，最終撞在路邊的水泥防護欄才停下。經醫院診斷，張父有輕微腦震盪，張母則有多處軟組織損傷。

當年3月，張女士曾在河南鄭州手持喇叭坐在Tesla體驗中心鄭州福塔店維權。4月19日，2021上海車展開幕，她更身穿寫有「剎車失靈」的T恤現身Tesla展台，並站在車頂上維權，不斷大喊「特斯拉剎車失靈」。3分鐘後，她被人拉下並抬離現場，展台隨即拉起封鎖線圍封。