IT男閃婚遭索千萬自殺　內媒：前妻翟欣欣已認罪或將獲刑10年以上

撰文：朱加樟
出版：更新：

2017年9月，內地手機軟件「WePhone」創始人蘇享茂跳樓自殺身亡。他在網上留下的一封「遺書」指出，前妻翟欣欣向他勒索1000萬（人民幣，下同）和一處房產，甚至威脅摧毀其一手創辦的WePhone，最終把他逼上絕路。「程序員遭遇騙婚被逼自殺」的話題引發社會廣泛關注。

內媒《紅星新聞》25日（周一）報道指，翟欣欣因涉嫌敲詐勒索一案已移送法院，翟欣欣被捕後，目前已認罪認罰，本案涉嫌敲詐的金額巨大，翟欣欣或將獲刑10年以上。此外，該案開庭時間待定，蘇享茂家屬或將提起刑事附帶民事訴訟。

+3

根據內地法律，敲詐勒索公私財物，數額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處罰金。

內媒早前報道，2017年9月，WePhone的創始人蘇享茂跳樓身亡，並留下遺書稱自殺與前妻翟欣欣有關。

據蘇享茂的遺書顯示，2017年3月30日，二人通過婚戀網站認識；同年6月7日領證，並在同年7月18日辦理離婚手續。遺書稱「資金鏈斷裂，我很絕望」，提到前妻翟欣欣向他勒索1000萬和一處房產，甚至威脅摧毀其一手創辦的WePhone，最終把他逼上絕路。

2018年，蘇享茂家屬提起民事訴訟，將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈與，並要求對方返還近百萬現金。2023年3月，北京市朝陽區法院一審宣判，判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人擁有權。

案件民事一審判決中，分別就蘇、翟二人的贈與合約糾紛和離婚後財產糾紛進行了判決。

離婚後財產糾紛一案判決書顯示，翟欣欣在離婚過程中採取脅迫手段，使蘇享茂陷於恐懼而作出非自願意思的表示，符合可撤銷行為法律特徵。翟欣欣需退還蘇享茂家屬660萬元。此外，法院還判決，撤銷翟欣欣對二人置於海南和北京的兩套房屋的個人擁有權。

IT男自殺遺書控前妻騙婚勒索　家屬起訴要求前妻歸還千萬財產離婚冷靜期廣州女遭丈夫當街砍殺案近日開庭　受害者家屬望判死刑傳上海發生情殺兇案致2死　斬死妻與一男子後　人夫自殺未遂被逮
內地婚姻
勒索