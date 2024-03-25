IT男閃婚遭索千萬自殺　內媒：前妻翟欣欣已認罪或將獲刑10年以上

2017年9月，內地手機軟件「WePhone」創始人蘇享茂跳樓自殺身亡。他在網上留下的一封「遺書」指出，前妻翟欣欣向他勒索1000萬（人民幣，下同）和一處房產，甚至威脅摧毀其一手創辦的WePhone，最終把他逼上絕路。「程序員遭遇騙婚被逼自殺」的話題引發社會廣泛關注。



內媒《紅星新聞》25日（周一）報道指，翟欣欣因涉嫌敲詐勒索一案已移送法院，翟欣欣被捕後，目前已認罪認罰，本案涉嫌敲詐的金額巨大，翟欣欣或將獲刑10年以上。此外，該案開庭時間待定，蘇享茂家屬或將提起刑事附帶民事訴訟。



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根據內地法律，敲詐勒索公私財物，數額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處罰金。

內媒早前報道，2017年9月，WePhone的創始人蘇享茂跳樓身亡，並留下遺書稱自殺與前妻翟欣欣有關。

據蘇享茂的遺書顯示，2017年3月30日，二人通過婚戀網站認識；同年6月7日領證，並在同年7月18日辦理離婚手續。遺書稱「資金鏈斷裂，我很絕望」，提到前妻翟欣欣向他勒索1000萬和一處房產，甚至威脅摧毀其一手創辦的WePhone，最終把他逼上絕路。

2018年，蘇享茂家屬提起民事訴訟，將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈與，並要求對方返還近百萬現金。2023年3月，北京市朝陽區法院一審宣判，判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人擁有權。

案件民事一審判決中，分別就蘇、翟二人的贈與合約糾紛和離婚後財產糾紛進行了判決。

離婚後財產糾紛一案判決書顯示，翟欣欣在離婚過程中採取脅迫手段，使蘇享茂陷於恐懼而作出非自願意思的表示，符合可撤銷行為法律特徵。翟欣欣需退還蘇享茂家屬660萬元。此外，法院還判決，撤銷翟欣欣對二人置於海南和北京的兩套房屋的個人擁有權。