離婚冷靜期廣州女遭丈夫當街砍殺案近日開庭　受害者家屬望判死刑

2023年7月，遞交離婚申請約兩個星期後，女​​子周雪（化名）為了保障與丈夫見面時的安全，特意喊來五男一女陪同，但最終還是未能避免被丈夫殺害的悲劇。該案發生後，亦引發內地社會對「離婚冷靜期」的討論。

這起案件將於2024年3月21日在廣州中院開庭審理。檢方以趙某超犯故意殺人罪提起公訴，受害者家屬希望法庭判處趙某超死刑。



據此前報道，2023年7月20日晚11點，廣州市荔灣區沙洛工業園門口，周雪被丈夫趙留超連續捅刺多刀，失血過多後當場死亡。當天是周雪與趙留超進入離婚冷靜期的第13天，也是這場有家暴的婚姻，存續的第14年。

2023年7月20日晚11點，廣州市荔灣區沙洛工業園門口，周雲霞被丈夫趙留超連續捅刺多刀，失血過多後當場死亡。（北青深一度）

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廣州女長年遭家暴 離婚冷靜期遭丈夫當街殺害 4男阻攔同被捅傷

近期，周雪的妹妹周梅（化名）接受《澎湃新聞》採訪表示，他們已收到法院通知，案件將於3月21日在廣州中院開庭審理。此前，趙某超的精神鑑定結果已出，顯示其無精神問題。家屬認為，趙某超的行為非常惡劣，家屬希望法院判他死刑，希望還死者一個公道。

據周雪家屬介紹，1987年出生的周雪是廣州湛江人，2008年與河南男子趙某超（1986年生）相識、結婚，育有一子一女。2023年7月7日，周雪與趙某超向河南平輿縣民政部門提出離婚申請。之後，周雪返回廣州工作，但在提交離婚申請的2周後，就發生了悲劇。

周梅介紹，在30天離婚冷靜期的第一周，趙某超表現淡定願意離婚，亦簽了離婚協議，甚至讓周雪趕快將東西搬走，他要帶其他女人回家住。但沒過多久便反悔，甚至打了周雪。

過去，周雪有事都壓在心理，但這次感覺處理不了便向家人求助。去年7月20日，趙某超再次約周雪見面，態度強硬。擔心趙某超再有暴力行為，周雪報警，但趙某超不願前往警局。且趙某超堅持見面，稱相互道歉認錯，希望不要離婚。

迫於趙某超的威脅，周雪同意見面，並帶著妹妹周梅和哥哥等5名男子一同前往趙某超住處附近，即廣州市荔灣區翠園路某工業園門口。趙某超趕來後，二話不說直接用刀捅人，先捅傷周雪哥哥等幾名男子，後又持刀追趕周雪。

周雪拼命逃跑，摔倒在保安亭附近，趙某超趕上後狂捅周雪7、8刀。之後，趙某超被壓倒在地制服，但一直不肯鬆開手中的刀。周梅說，「他們想去奪刀，趙某超就咬他們的手」，並發出狂叫瘋狂掙扎，要求鬆開他。由於擔心趙某超繼續行兇，5名男子及2名行人不敢鬆手，一直壓著他直到警察趕來。

周梅說，「致命傷在胸口，姊姊被捅後，我抱著她，她一句話都說不出來，就喘氣，喘了一會就沒有氣了。」

據廣州市檢察院於2023年10月作出的起訴書顯示，周雪在事故現場被捅後當場死亡。經法醫鑑定，周雪符合被銳器作用造成心臟破裂導致失血性休克死亡；同行被傷的周某甲右胸部、左前臂等處被刺傷，損傷程度屬輕傷二級；周某乙、張某佰、郭某培的損傷​​程度均為輕微傷。趙某超在現場被公安機關抓獲。

廣州市檢察院認為，趙某超無視國家法律，非法剝奪他人生命，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以故意殺人罪追究其刑事責任。

案件發生後，在內地引發關於「離婚冷靜期」的社會輿論，網民認為對於家暴等情況，離婚冷靜期無法保障受害人的安全，並認為應該取消「離婚冷靜期」這一制度。

這種家暴的婚姻還要冷靜期？



法官應確保受害人在被強加的「冷靜期」期間的生命安全，否則應視同加害人同罪



都是成年人，不是靠冷靜就能制止離婚，這是誰制定的？



領結婚證時候應該也給冷靜期



建議取消離婚冷靜期



如果女性連離婚的自由都沒有，那麼這個國家的女性結婚率就會持續下跌。

