中國足協原主席陳戌源受賄逾8100萬判無期徒刑　庭上90度鞠躬道歉

中國足球協會原主席陳戌源被控受賄，在長達13年的時間內受賄217次，涉及超過8100萬元（人民幣．下同）。案件周二（26日）上午於湖北省黃石市中級人民法院一審公開宣判，陳受賄罪成，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄違法所得依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，被告陳戌源於2010年至2023年間先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的錢款共計折合8103萬餘元，其中400萬元未實際取得。

法院認為，被告行為構成受賄罪，數額特別巨大。其在中國足協任職期間，為多個足球俱樂部和地方足協在賽事安排、聯賽晉級、裁判判罰等事項上謀取不正當利益，嚴重破壞足球領域公平競爭秩序和行業生態環境，給國家足球事業造成嚴重損害；為他人謀取職務提拔、調整，具有酌定從重處罰情節。鑒於其受賄400萬元系未遂；到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；揭發他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功表現；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

而在庭審中，陳戌源表示認罪悔罪，並在最後陳述環節90度鞠躬近10秒，以向全國球迷道歉，「我無臉面面對廣大球迷，在此我向全國球迷公開謝罪，真誠地向廣大球迷說聲對不起，希望能得到球迷的寬恕」。

公開資料顯示，陳戌源1956年7月出生，上海人，工商管理碩士學位，高級經濟師，1973年11月參加工作，1979年1月加入中國共產黨，1997年7月畢業於上海海事大學工商管理碩士研究生班。

其歷任上海港碼頭工人、上海港務局辦公室秘書、上海港務局團委書記、 上海港寶山集裝箱裝卸公司經理、上海港集裝箱綜合發展公司副總經理兼黨委副書記、上海港務局局長助理、上海港務局副局長、上海港集裝箱股份有限公司董事長。2011年2月至2019年6月，任上海國際港務（集團）有限公司黨委書記、董事長。2013年04月，任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁。2019年05月，任中國足協換屆籌備組組長。2019年08月，任中國足球協會主席。2019年12月，任中國足球協會黨委副書記。