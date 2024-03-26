成都中學考試文章《杜鵑花落》涉美化侵華日軍　作者遭免校長職位

內媒報道，近日在成都市新都區一家中學的中三的語文考試中，閱讀理解文章《杜鵑花落》被指涉嫌美化侵華日軍，引發廣泛關注。當地官方成立聯合調查組進行全面調查，對相關教研員及區教科院院長予以停職。



此外，《杜鵑花落》的作者為河南一所中學的校長，當地官方通報指該校長已被免職。



據網傳《杜鵑花落》原文，全文以一名侵華日軍「崗田」為視角，講述其兒子遭到八路軍劫走，崗田為了給兒子報仇去打八路軍，結果卻意外炸死了自己兒子，最後崗田抱著兒子的屍體，對著屍體一口噴出鮮血，鮮血如同「嫣紅的杜鵑花」。

內媒指，《杜鵑花落》中使用「共軍」、「逃竄」等不當詞匯描寫八路軍，並形容日軍抱著兒子的屍體噴出鮮血「像杜鵑花凋零」，被質疑該文將日本侵略者的死描寫得過於悲壯，還出現找八路軍報仇的情節，涉嫌美化侵華日軍。

報道指，《杜鵑花落》是河南湯陰縣一所中學的校長李佳前於去年撰寫並發在網上的。據河南安陽市湯陰縣教育局26日通報，近日湯陰縣一初中校長李某某發表的小小說《杜鵑花落》，在社會上造成不良影響。事發後，湯陰縣教育局立即組織人員進行調查，現已對李某某給予免職處理。將根據調查情況，按照相關規定對相關人員嚴肅處理。