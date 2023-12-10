前主播陳一發兒復播即遭封禁　曾被舉報以南京大屠殺作笑料惹眾怒

12月8日晚，疑似鬥魚前女主播「陳一發兒」在快手直播間重新開播「復出」，幾分鐘後即被封禁。目前，該直播帳號已經搜尋不到。2018年，陳一發兒被網民舉報，曾在2016年直播中公然調侃南京大屠殺、東三省淪陷等嚴肅歷史記憶，引發眾怒。事件發生後，鬥魚聲明將永久關閉其直播帳號，並徹底取消其直播間。



綜合內媒報道，12月8日晚，疑似鬥魚前主播「陳一發兒」在快手直播間開播。22時40分左右，直播間觀看人數為10w+，點讚數近5w。幾分鐘後，直播間被封禁。查看發現，快手帳號「陳X」共發佈了8個影片作品，粉絲約4000，目前該帳號已搜尋不到。

據此前報道，2018年7月31日，江蘇網警官方接報，指陳一發兒在早年直播過程中，曾以南京大屠殺、東三省淪陷等民族慘痛記憶作為調侃笑料，並將遊戲人物動作稱為「參拜靖國神社」。

事件發生後，鬥魚聲明將永久關閉陳一發兒的直播帳號，徹底取消其直播間，並針對相關責任人給予嚴肅處理，陳一發兒亦發表道歉聲明。

江蘇網警提示：「網絡主播在直播過程中，應以身作則，切勿挑戰道德底線、僭越法律紅線，平台方也應加強管理，切莫因管理不當、放任自流而引火焚身。」