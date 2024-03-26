貴州政協原副主席周建琨受賄逾億　重判無期徒刑

央視報道，3月26日，重慶市第一中級法院公開宣判貴州省政協原黨組副書記、副主席周建琨受賄一案，以受賄罪判處周建琨無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對查封、扣押在案的周建琨受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



3月26日，重慶市第一中級法院公開宣判貴州省政協原黨組副書記、副主席周建琨受賄一案。（央視）

經審理查明：1999年至2022年，周建琨利用擔任貴州省都勻市委副書記、市長，都勻市委書記，貴州省經濟和信息化委員會副主任，貴州省政府副秘書長，貴州省安順市委副書記、市長，安順市委書記，貴州省畢節市委書記，貴州省政協黨組成員、副主席，黨組副書記、副主席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬和項目審批等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1.08億餘元。

重慶市第一中級法院認為，周建琨的行為構成受賄罪，數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑒於周建琨到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息大部分已查扣到案，檢舉他人犯罪有重大立功表現，具有法定、酌定從寬處罰的情節，對其可依法從輕處罰。法庭遂作出上述判決。