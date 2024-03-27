巴基斯坦恐襲5名中國人遇難　外交部強烈譴責要求盡快徹查

3月26日，一個載有中國工程師的車隊在巴基斯坦西北部遭遇自殺式炸彈襲擊，造成6人死亡，包括5名中國公民及1名巴基斯坦司機。

3月27日，外交部發言人稱，中方強烈譴責有關恐怖主義行徑，要求巴方盡快徹查事件真相。



發言人稱，中方對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問，要求巴方全力緝拿兇手並繩之以法，同時採取切實有效措施保護在巴中國公民、機構和項目安全。中方正會同巴方全力推進事件善後處置工作。

中國駐巴基斯坦大使館已提醒在巴中國公民、企業密切關注當地安全形勢，提高防範意識，強化安保措施，全力防範恐襲。

巴基斯坦總理夏巴茲當天下午親自到中國駐巴基斯坦使館吊唁，強烈譴責此次恐襲事件，表示恐怖分子破壞巴中友誼的圖謀永遠不會得逞。巴基斯坦總統紮爾達里以及外交部長、內政部長等多名政要強烈譴責襲擊事件，對遇難人員表示哀悼。

發言人表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和「鐵桿」兄弟，中巴經濟走廊為巴經濟社會發展做出巨大貢獻。任何企圖破壞中巴合作的行徑都絕不會得逞。中方反對一切形式的恐怖主義，堅決支持巴方打擊恐怖主義的行動，將更加堅定地同巴方攜手合作，全力維護在巴中國人員、項目和機構安全。