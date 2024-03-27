中國企業工程師車隊遇襲6死　巴基斯坦總理承諾徹查＋嚴懲兇手

載有中國工程師的車隊3月26日在巴基斯坦西北部遭遇自殺式炸彈襲擊，造成6人死亡，包括5名中國公民及1名巴基斯坦司機。巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）表示，巴方將迅速徹查、嚴懲襲擊中企項目車隊的兇手。



中國駐巴基斯坦大使館提供的消息，當地時間26日下午1時許，中方企業承建的巴基斯坦開伯爾－普什圖省達蘇水電站項目車輛在行駛途中遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。

事發後，夏巴茲赴中國駐巴大使館，弔唁在此次恐襲事件中遇難的中國公民。他表示，這次恐怖襲擊事件令人發指，他代表巴政府和人民對中方遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。巴方將全力會同中方做好善後工作，迅速徹查、嚴懲兇手，並進一步採取措施，全面加強對在巴中國人員、項目和機構的安保。他指出，任何試圖破壞巴中鐵桿友誼的邪惡圖謀都不會得逞。

中國駐巴基斯坦大使姜再冬表示，中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對雙方遇難者表示深切哀悼，正全面推進善後工作。中方要求巴方加快調查，從速將兇手繩之以法，並切實有效保護在巴中國公民安全，確保類似事件不再發生。

同日，巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）、外交部、三軍新聞局紛紛發表聲明，強烈譴責這一襲擊事件，並向遇難中國公民表示哀悼，向遇難者家屬表示誠摯慰問，表示反巴基斯坦分子破壞巴中友誼的圖謀永遠不會得逞。