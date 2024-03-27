汪小菲大S離婚鬧劇惹議　國台辦：希望當事人好聚好散，各自安好

台灣藝人徐熙媛（大S）前夫汪小菲，日前到大S位於台北的住處大鬧被驅離後，又指控對方「把我孩子強行拉走了」，甚至到派出所揚言報警舉報前妻與妹妹徐熙娣（小S）非法用藥。

不過，汪小菲的行為引起內地網民不滿，更有人在其微博下留言標註國台辦官方微博「國台辦發布」，指汪小菲涉「惡意激化兩岸群眾矛盾」，要求官方採取措施。

3月27日，國台辦發言人陳斌華回應稱，希望當事人能好聚好散，一別兩寬，各自安好。



陳斌華表示，兩岸一家親，通婚親上親。他祝福所有的兩岸婚姻，希望有緣人能夠白頭偕老。對於極少數的失敗婚姻，也希望當事人能好聚好散，一別兩寬，各自安好。

據此前報道，3月22日，汪小菲二度到大S台北住所樓下鬧場要求找女兒，引來警衛驅趕，雙方在樓下爭執，警方也趕到現場，後來汪小菲女兒下樓，汪小菲探視後離開。

▼汪小菲醉鬧大S家 內地網民批惡意激化兩岸矛盾「@國台辦」處置▼

不久後，汪小菲在直播中表示要指證大S長期濫用藥物。他被台灣警方載回警署後，向在場記者表示「我要舉報徐熙媛！」，並大喊「我來報警，第一是非法拘禁、非法扣留，第二我汪小菲實名舉報徐熙媛長期濫用藥物」。不過，汪小菲在接聽一則來電後，在未錄口供的情況下便逕自離開，最終並未完成報案程序。

汪小菲又在微博發文指「物業費還是我給的」，並指控大S「把我孩子強行拉走了」，再度引起網民熱議，更有網民留言標註「國台辦發布」表示，「能不能禁言這個丟臉的玩意兒？你們每天是不幹活兒嗎？從汪小菲開始惡意激化兩岸群眾矛盾，利用水軍引導輿論抹黑大陸人的形象開始，你們就該採取措施了吧？」