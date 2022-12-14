被發現十年前就非中國籍！張蘭：為企業在港上市改國籍，犧牲小我

汪小菲11月跟大S開戰，汪小菲媽媽張蘭也加入這場戰局，時常在直播賣貨時批評大S一家，直播間產品也銷量爆增。日前卻被網民爆料她的國籍並非中國而是位於中美洲的加勒比海島國聖基茨及尼維斯（St. Kitts and Nevis），引發爭議。



對此，張蘭回應指出。當時改國籍是因為中國商務部有嚴令，人民不可以到海外上市，她為在香港經營企業，只好入籍聖基茨及尼維斯，她在直播中強調，自己雖長住北京，但沒有醫保和退休金，一直都很想把國籍遷回中國。



由於張蘭長期居住北京，其兒子汪小菲曾被封為「京城四少」之一，如今張蘭被網民翻出並非中國籍，引發內地網民抨擊。網民指出，她早於2012年入籍聖基茨及尼維斯，該國位於中美洲加勒比海地區的一個島國，且與中國無邦交關係，而是與台灣建交。

對此，張蘭13日在直播中回應稱，「當時改國籍是因為中國商務部有嚴令，人民不可以到海外上市，為了在香港經營企業，迫不得已只好入籍聖基茨及尼維斯」。

張蘭更表示，自己一直都很想把國籍遷回中國，她還委屈說，自己納稅納上億元，但卻沒有退休金也沒有醫保，自己只為了讓企業順利上市，更稱「更改國籍的決定是犧牲小我，保住大我。」

不過對於張蘭說法，許多內地網民不買單。許多網民批評「為何張蘭一句『不得已』就可以堂而皇之換國籍」、「其他外國籍的明星都被罵你憑什麼例外？』；亦有網民為她說話，稱要在改回中國籍確實有困難。

據了解，聖基茨和尼維斯（St. Kitts and Nevis）原本是英國殖民地，在1984年推出世上首個投資移民計劃，成為首個開創「賣護照」是吸引外資和富人移民的小國。其投資移民的門檻相當低，對申請人的身份、資金來源審核也不甚嚴格。自2009年起，其護照持有者能夠免簽證進入神根地區旅行，令項目更受歡迎。