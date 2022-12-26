張蘭怒罵大S全家「鬧足一個月」自認癲狗：我是藏獒！網民求收手

汪小菲和前妻大S（徐熙媛）已經休戰，但汪小菲媽媽張蘭炮火從未停歇，張蘭日前在直播中表示S媽（黃春梅）接受採訪時說她是瘋狗，她爆氣稱自己是「大藏獒」，還挑釁S媽，要對方來大陸試試看：「我給吞得連骨頭渣子都沒有！」十分兇悍。



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張蘭戰力並未因兒子和前兒媳停戰而減弱，她在直播時表示，聽到S媽受訪說她是瘋狗，「她說輕了，我是藏獒！」連S媽善意祝福汪小菲確診新冠早日康復，張蘭也能發火：「都有目的性的！幹什麼，給妳賺錢是吧！」

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不過大陸網友也對她老提前親家覺得膩了，笑她「一有可以消耗大S的，馬上精氣神都來了」、「隨便罵罵流量女星一家，入帳就從月薪三千的老百姓手來了」，也有網友直呼「妳們的劇本趕緊結束，快別說自己是企業家了，還為了企業改的國籍，現在妳不還是一樣沒改回來？」

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