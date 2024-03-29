讚中國經濟和科技突飛猛進　清華教授：美國是一隻老虎，中國也是

3月27日，在博鰲亞洲論壇年會——全球地緣政治展望分論壇上，清華大學公共管理學院教授、國際戰略與發展研究所所長楚樹龍表示，自己堅信美國和中國的戰略性競爭錯誤的。



他指出，美國尋求和中國的戰略性競爭在很多地方已經失敗了，比如在半導體、晶片領域，他們希望通過競爭來阻止中國獲取高端晶片，這可能會讓中國的某些技術開發工作有所放緩，但是並不能從根本上改變局勢，在其它領域，美國就更談不上在戰略性競爭中勝出了。

清華大學教授楚樹龍。（新浪財經）

楚樹龍表示，當美國想遏制中國的時候，中國已經強大了。40年前中國的經濟體量只有現在的幾十分之一，而現在已經非常接近美國經濟的體量了，美國是一隻老虎的話，中國也是一隻老虎，而且中國的經濟和科技在最近幾年突飛猛進。

此外，楚樹龍指出，從1949年之後一直到基辛格（季辛吉；Henry Kissinger）1971年訪問中國之前，這二十多年間，美國在某種意義上部分遏制了中國，主要是因為全世界很多國家是和美國站隊的。

楚樹龍表示，「但是現在歐洲國家、非洲國家、拉美國家是否會追隨美國，對中國進行新的冷戰和新的遏制呢？有多少國家將會在未來加入美國的做法呢？我覺得不會超過5個、10個。如果美國只和少數盟友站在一起將沒有能力贏得中國。」