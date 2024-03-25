首屆香港氣候論壇：加州氣候官員籲證明「中美強而有力夥伴關係」

來自美國加州、大灣區及國家氣候環境部門官員今日（25日）在香港出席首屆香港氣候論壇。會議以「大灣區氣候行動和合作」為主題，財政司司長陳茂波、加州環境局局長Yana Garcia、加州交通局局長Toks Omishakin及國家氣候變化專家委員副主席王毅等出席論壇。



加州環境局局長Yana Garcia稱會談中表示，加州與大灣區的合作能向外界證明「中美強而有力的夥伴關係」（strong partnership），她坦言加州在推動實現零碳排目標上領先全國，但實施起來十分困難，希望雙方繼續推進在技術等方面的合作。

呼籲顛覆外界對中美合作認知

Garcia坦言，加州在氣候行動上制定了一系列非常有野心的目標，包括2045年前實現完全由清潔能源支持的電網、2035年禁止汽油車銷售等，這些目標的推行非常困難。

「我必須誠實的說，汽車製造商有很多憂慮，認為這一目標可能不現實。所以當我們看到你們展現出來的成果，看到這項技術非凡的市場適應性、和社會的接受度，加上我們形成的堅固合作關係，這給了我們一些手段。」

圖為加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）（右）去年訪華抵港，在港大出席爐邊會談討論氣候議題。（夏家朗攝）

Garcia表示，減碳領域的技術創新也對加州實現2045年的零碳目標至關重要，她們此行亦在深圳看到了創新的技術，對此很欣賞，希望繼續在這一領域推進合作。

主持人問及同場討論的嘉賓，能否在推進兩地合作上的心願清單中列出首三項，Garcia提出希望借雙方合作，在全球範圍內促進國家政府以外、地方層級的交流，認為這對改善外界對中美關係的觀感有很大好處：「人們覺得中美之間不存在強有力的夥伴關係（strong partnership），但我認為，如果我們能證明，中國和加州之間、城市和城市之間有強有力的夥伴關係，這是具有顛覆性的。」

共同面臨極端災害

會談間，中國國家發改委能源研究所前所長戴彥德提及，大灣區在應對氣候變化時要注重「韌性城市」，指隨着極端天氣事件的增多，中國的大城市急需加強應對能力和基礎設施建設，尤其是排澇問題。

而Garcia稱，加州則面臨山火、煙霧給空氣質素帶來的嚴峻挑戰，認為應對極端天氣是兩國共同面臨的問題。

同場討論的深圳市能源環境局局長文忠則聚焦深港，認為兩地在碳金融上有很大合作空間，也希望僅一河相隔、交通往來頻繁的兩個城市，能儘快落實新能源汽車充電互通。

國家氣候變化專家委員副主席王毅25日在香港大學出席首屆香港氣候論壇並發表主題講話。（藺思含攝）

地緣政治形勢挑戰中國綠色轉型

為論壇做主題演講的全國人大常委會委員、國家氣候變化專家委員副主席王毅表示，明年，中國將提出新的碳排放目標，明確在2030年溫室氣體排放量達到峰值之後如何減少碳排。

他表示，短短一兩年間，中國綠色經濟的發展已經有很大的變化：「一年前我們還不敢想像系能源產業能成為支撐GDP增量最重要的部分。」

但他也指出，近兩年的俄烏戰爭等全球局勢也體現出地緣政治形勢對綠色轉型的挑戰，中國新能源產品的出口、轉型速度都可能受到影響，而2024年全球許多主要國家迎來大選，尤其是美國大選可能會打來新的變化，未來必須建立更有韌性的全球治理體系。