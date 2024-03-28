李鐵涉貪案開審　五宗罪曝光！媒體人分析：大概率判刑10年以上

中國國家男子足球隊原主教練李鐵貪案，周四（3月28日）在湖北省咸寧市中級人民法院依法公開開庭審理。有內地媒體人分析指，李鐵的刑期或會在十年以上。



周二（26日），中國足球協會原主席陳戌源被控受賄一案，在湖北省黃石市中級人民法院一審公開宣判。法院審理查明，陳戌源在長達13年的時間內受賄217次，涉及逾8100萬元人民幣，認為其行為構成受賄罪，數額特別巨大，遂無期徒刑、剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；對其受賄違法所得依法予以追繳，上繳國庫。

內地媒體人李平康分析，李鐵最終認定數額大概率小於陳戌源，「只不過他罪名比較多再加上社會影響，十年以上是大概率。不過從律師這邊來看，15年以下還是一個現實的目標。」

今年1月，央視播出年度反腐專題片《持續發力縱深推進》，當中曝光李鐵的罪行，包括在執教河北華夏幸福、武漢卓爾衝超時行賄，為了成為國足主帥分別向陳戌源、劉奕行賄，以及在執教國足之後與武漢卓爾簽訂合約，並且將卓爾球員召入國足。

2020年1月，李鐵出任國足主帥，2021年12月辭職。（視覺中國）

央視報道，李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，3月28日在湖北省咸寧市中級人民法院依法公開開庭審理。

另據北京電視台報道，咸寧市中級人民法院門口開庭前一日（3月27日）就已經豎起了警欄。開庭當日早7時許，李鐵的兩名辯護人搭車抵達法院門口。據辯護律師透露，「目前李鐵的狀態比較平穩」。