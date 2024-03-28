足壇貪腐案｜國足原主教練李鐵涉受賄、行賄案開審

3月28日，中國國家男子足球隊原主教練李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，將在湖北省咸寧市中級人民法院依法公開開庭審理。



據此前報道，李鐵擔任河北華夏幸福俱樂部總教練後，帶球隊打出八連勝並晉身中超，但實際上是金錢操作。為謀求國家隊總教練職位，李鐵又遊說武漢卓爾俱樂部以200萬元（人民幣,下同）向時任足協主席陳戌源行賄，還向時任足協秘書長劉奕行賄100萬元。李鐵與武漢卓爾以6000萬元簽下合同，隨後將卓爾隊的4名球員（明天、李行、劉雲、董春雨）選入國家隊大名單。

▼足壇腐敗案｜李鐵300萬上位國足主教練 足協前主席向球迷謝罪▼

足壇貪腐案近日有最新消息，多名涉案人士一審獲刑。中國足球協會原主席陳戌源被控受賄，在長達13年的時間內受賄217次，涉及超過8100萬元。3月26日，湖北黃石市中級人民法院一審公開宣判，陳戌源受賄罪成被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄違法所得依法予以追繳，上繳國庫。

中國足球協會原常務副秘書長兼國家隊管理部原部長陳永亮被控8年間瘋狂斂財51次，受賄逾1934萬元。湖北省鹹寧市鹹安區人民法院一審宣判，陳永亮受賄罪、行賄罪成，數罪併罰，判囚14年。

中國福特寶足球產業發展公司原總經理、中超聯賽有限責任公司原總經理董錚，從廣州恒大等23球會受賄2200多萬，湖北省松滋市人民法院一審公開宣判，董錚受賄罪成，判囚8年。

中國田徑協會原主席、中國足協原副主席于洪臣，非法收受他人給予的錢款共計折合2254萬餘元，湖北省黃石市中級法院一審公開宣判，于洪臣受賄罪成，判囚13年。央視播出于洪臣在庭審陳述時的畫面，可見他當時激動流淚。