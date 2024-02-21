01FactCheck｜網傳李鐵1月因突發心臟病去世　消息存在多處漏洞？

近日「李鐵去世」在網絡上傳得沸沸揚揚，「李鐵」（簡體字版本：李铁）一詞也登上香港Google的熱門搜尋關鍵字。據了解，這個消息最早在1月初時就已經傳過，但近日再次被翻炒，雖未有官方機構回應此事，但就網傳消息提供的資訊，就已經有不少編造痕跡，包括李鐵的年齡錯誤、造假《北京晚報》、《北京日報》的報道，都存在許多漏洞。



據了解，這並非第一次傳出李鐵逝世的消息。從這次傳出的消息中，稱「李鐵逝世享年45歲」，就可以看出端倪。李鐵出生於1977年5月，2022年11月因涉嫌嚴重違法，接受國家體育總局紀檢監察組與湖北省監察委監察調查，該消息可能是編造於2022年到2023年間，此次再次傳出，年齡上卻未修正因此出現了錯誤。

李鐵今年1月9日曾出鏡央視反腐大片

值得一提的是，央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》在1月9日晚上播出第四集《一體推進「三不腐」》，披露足壇腐敗案更多細節，李鐵亦有出鏡懺悔。不過，目前李鐵在獄中的具體情況未有官方消息公布。

據此前報道，央視的反腐片披露許多李鐵貪腐的細節，包括李鐵為了擔任國家男子足球隊主教練，讓武漢卓爾俱樂部拿出200萬元（人民幣，下同）向中國足球協會原主席陳戌源行賄，又自掏腰包向時任足協秘書長劉奕送了100萬元，之後更與武漢卓爾以總額6000萬元的金額簽下所謂「合同」，將武漢卓爾的4名球員選入國家隊大名單。

專題片透露，2019年8月，當李鐵得知足協要組建男足國家選拔隊參加東亞杯時，便不斷找人請托，找足協領導推薦自己。

據李鐵所說：「因為我太想成為國家隊的主教練了，所以就想了很多辦法，找了很多人去請托，找了足協的領導，能夠幫我來說好話，能夠推薦我。」

李鐵在專題片表示懺悔，他說道，「我是非常後悔的。還是要踏踏實實的，也要走正路，不要急功近利，不要想盡一切辦法去走捷徑。」