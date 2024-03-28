李鐵涉案金額過億　國足主帥期間狂攬5千萬　一審當庭認罪悔罪

中國國家男子足球隊原主教練李鐵受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄一案，周四（3月28日）在湖北省咸寧市中級人民法院一審公開開庭審理。李鐵當庭認罪悔罪，法院擇期宣判。



李鐵貪案一審公開開庭審理，李鐵當庭認罪悔罪，法院擇期宣判。（人民日報）

咸寧市人民檢察院指控，2019年至2021年，被告李鐵利用擔任男足國家選拔隊主教練、男足國家隊主教練職務上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，非法收受他人給予的人民幣合共5089萬多元。

2019年，李鐵為當選男足國家隊主教練，請託他人提供幫助，後於2020年給予他人人民幣100萬元。2019年，李鐵在武漢卓爾俱樂部任職期間，為謀取當選男足國家選拔隊主教練、提高卓爾俱樂部影響力等利益，與該俱樂部負責人商定，請託他人提供幫助，該俱樂部給予他人人民幣200萬元。

2017年至2019年，李鐵利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為河北華夏俱樂部在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，先後收受華夏俱樂部給予的人民幣合共2675萬元。

2015年至2019年，李鐵先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或者消極比賽，華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員錢款合共折合人民幣3905萬多元。

檢察機關提請以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究李鐵的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告李鐵及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，李鐵進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

此外，中國足球協會競賽部原部長黃松受賄案，武漢市足球協會原常務副會長付翔貪污、受賄、行賄、單位行賄案和成都市足球協會原主席辜建明貪污、受賄、單位行賄案，當日分別由湖北省松滋市人民法院、嘉魚縣人民法院、通城縣人民法院公開開庭審理。