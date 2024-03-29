華為：去年實現全球銷售收入7042億元　整體經營情況符合預期

華為周五（3月29日）發布2023年年度報告，顯示華為全年實現全球銷售收入7042億元（人民幣，下同），凈利潤870億元，整體經營情況符合預期。



華為去年全年實現全球銷售收入7042億元人民幣。（REUTERS）

報告稱，2023年，華為ICT基礎設施業務實現銷售收入3620億元，按年增長2.3%；終端業務實現銷售收入2515億元，按年增長17.3%；雲計算業務實現銷售收入553億元，按年增長21.9%；數字能源業務實現銷售收入526億元，按年增長3.5%；智能汽車解決方案業務實現銷售收入47億元，按年增長128.1%。

報告指出，ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務表現符合預期，雲計算和數字能源業務實現了良好增長，智能汽車解決方案業務開始進入規模交付階段。

華為去年智能汽車解決方案業務實現銷售收入47億元人民幣，按年增長128.1%。（視覺中國）

報告還稱，華為重視研究與創新，2023年研發投入達到1647億元，佔全年收入的23.4%，十年累計投入的研發費用超過11100億元。

華為輪值董事長胡厚崑表示，2023年，華為整體經營情況符合預期，「過去幾年，華為經歷了重重考驗，也在挑戰中不斷成長。正是客戶、夥伴和社會各界的信任與支持，幫助了華為生存與發展。」2024年，華為將繼續堅持開放創新，攜手共建萬物互聯的智能世界。