中產孩子沒有未來？華為前員工文章瘋傳：內捲加劇　青年寧送外賣

內地社會「內捲」的議題近年來備受輿論關注，近日，一篇題為《中產的孩子沒有未來》的文章更在網上瘋傳，引發許多人的共鳴。文章作者自稱是科技巨企華為的前員工，講述的是其與兩位華為前同事聚會時的談話內容。最後他總結道，不管是華為遭受的極限制裁，還是中產階級的教育焦慮，「說白都是增量已經沒有了」，並強調國與國、人與人之間的內捲正在加劇。



內地社會「內捲」的議題近年來備受輿論關注。圖為北京夜晚燈火通明的寫字樓。（視覺中國）

在文章中，作者引述一位在上海定居的前同事指，他就讀中二的兒子無心向學，理由是他看到名牌大學畢業、還是研究生學歷的父親，到現在已有一定歲數了，仍日復一日地加班加到很晚，認為自己考不上好的大學，屆時只會比上一代過得更慘，於是決定去送外賣。而他的父親與妻子商量後，竟同意他放學後送外賣，「10年後的世界是什麽樣子，誰知道啊，他不願意學就算了吧，反正我和我老婆都想明白了」。

另一位來自浙江的前同事則嘆息，現時的孩子真的太「捲」了，並透露現時華為招聘的全是清華、北大，985及211工程重點大學的畢業生，要不就是留學回來的，當中包括大量常春藤聯盟（Ivy League）的院校，「現在就算是個正常985要進華為都要捲掉幾層皮」。

對於未來的職場，上海前同事表示，人工智能（AI）替代的就是普通學校孩子未來的工作，對此他直言恐怖，認為除非能把學歷「捲」到頂尖，否則前途照樣不確定。

內地青年就業問題嚴峻。圖為中南林業科技大學涉外學院的應屆畢業生查看招聘信息。（新華社）

浙江前同事則稱，別以為有技術含量的工作就能高枕無憂，他以自己為例，即使是搞晶片的，算有技術含量，好不容易熬到離退休還剩一年，結果最近華為準備改政策，打算把退休時間從原來的45歲延至50歲，更有謠言稱要是不續約，那之前買的內部股票也沒法保留，分紅也沒了，「外面看華為全是光環，內部看全他X是各種限制，日子也不好過啊」。

最後，作者總結，不管是華為遭受的極限制裁，還是中產階級的教育焦慮，說白都是增量已經沒有了，「國與國，人與人之間的內捲正在加劇」。對於內捲什麼時候結束，他認為不好說，反正接下來幾年只會更殘酷，「烈火烹油的飛速發展已經結束，接下來，是我們大多數人包括我自己都沒有經歷過的『非高速增長』時期」。

他又指，對於普通人而言，只要「茍」着就好，「現金為王，什麽房貸幾百萬、家屬不上班、二娃上國際學校這種中產作死三件套，離得越遠越好」。他還提醒要對一切投資產品充滿警惕，現金貶值就讓它貶值，「只要你承認自己還是一個普通人，就要接受財富貶值的宿命。只有極少數人的錢可以跑贏通脹，但你不太可能是極少數人」。