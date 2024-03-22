Apple上海旗艦店開幕大排長龍　老婦怒斥崇洋媚外：我們有華為！

蘋果公司（Apple）亞洲規模第一的零售店3月21日晚間在上海開幕，CEO庫克到現場開門正式營業。儘管蘋果去年在中國銷量下滑，但「果粉」熱情高漲，現場在開業前12小時就已人聲鼎沸，更加出現打蛇餅的盛況，排隊人數堪比上海迪士尼。



不過排隊熱潮卻引起部分民眾不滿，上海有位老婦當街辱罵，「崇洋媚外！崇洋媚外！」，有排隊民眾回覆稱「你知道蘋果每年為我們帶來多少就業率嗎？」，老婦憤怒回覆稱「不需要」，該民眾繼續反問「不需要就是是嗎？」，老婦則激動回覆，「中國不需要！我們有自己的華為！」

+ 3

據此前報道，Apple靜安店是蘋果在大中華區，乃至整個亞洲最大的零售店。據內媒報道，Apple靜安店門外在開業前出現大排長龍的景象，現場保安介紹，早上7時就已有不少人排隊。亦有內地博主航拍直播現場情況，截至上午11時，人頭已經密密麻麻。

Apple靜安店總投資超過8340萬元人民幣，售店等級僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。該店由知名建築事務所Foster+Partners操刀，該事務所曾設計蘋果加州新總部，以及飄浮在水面上的新加坡旗艦店、帶有水幕的意大利旗艦店、竹林掩映的澳門旗艦店等許多極具創意的門店。

Apple靜安店直面金碧輝煌的靜安寺。（澎湃新聞）

+ 9

Apple靜安店的標緻靈感來源於上海市花白玉蘭，象征上海的創新和開拓精神，該店將是上海的第8間零售店。2010年，Apple浦東店在上海開業，過去的14年內，上海7間零售店接待了超過1.6億次的顧客，線上商店也吸引了大量的訪問者。