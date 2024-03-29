90後陳翔宇出任四川崇州副市長　為清華大學金融碩士學歷

出生於1990年的陳翔宇，日前當選四川省崇州市副市長一職。公開資料顯示，陳翔宇為清華大學經濟管理學院金融專業碩士學歷，本月稍早前已任崇州市政府黨組成員。



周四（3月28日），崇州市第十九屆人民代表大會常務委員會第十八次會議通過任免名單，其中決定任命陳翔宇為崇州市人民政府副市長。

公開資料顯示，陳翔宇，男，漢族，1990年11月生，中共黨員。其本科就讀於西南財經大學，後在清華大學經濟管理學院金融專業碩士研究生學習。

2015年7月，陳翔宇在研究生畢業後赴成都工作，先後任成都市發展和改革委員會副主任科員、四級主任科員，成都市糧食局軍糧供應中心副主任、二級主任科員，崇州市觀勝鎮鎮長，崇州市委辦公室主任等職。

今年2月23日，成都市委組織部發布幹部任前公示公告，其中崇州市委辦公室主任陳翔宇，擬任區（市）縣政府副職。

崇州市是四川省轄縣級市，由成都市代管，幅員面積1089平方公里，全市轄6個街道、9個鎮，94個行政村，78個社區，常住人口74.18萬。據崇州市政府官網介紹，崇州古稱蜀州，天府之國的腹心，素有「蜀中之蜀」、「蜀門重鎮」美譽。