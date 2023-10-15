全國人大常委會20日開會「審議任免案」　防長李尚福去留受關注

國防部長李尚福超過一個半月未出現在公開場合，內地本周起將召開全國人大常委會會議，議程包括「審議有關任免案」。外媒《聯合早報》及法國國際廣播電台等報道指，外界關注李尚福會否在會上被免職，並通過新防長的任命。



新華社早前報道，十四屆全國人大常委會第十三次委員長會議10月13日在北京舉行，決定10月20日至24日召開全國人大常委會第六次會議，議程包括「審議有關任免案」等。

法國國際廣播電台報道稱，「當局極可能在香山論壇29日登場前，在這次常委會會議任命新防長」。

李尚福上次公開露面是8月29日，當時他在北京出席第三屆中非和平安全論壇全體會議並作主旨發言。（影片截圖）

李尚福最後一次公開露面是今年8月29日，他當時在北京出席與非洲國家舉行的安全論壇並發表演講。而此前，他在訪問俄羅斯和白俄期間主持高層會議。

據早前路透社9月15日引述10名消息人士報道，指李尚福因軍備採購問題正接受調查，而在2017年至2022年間與其共事的8名軍方採購單位高級官員，亦正接受調查。路透社稱未知涉及採購哪些裝備、金額等詳細資料。

路透社10月13日又引述五名知情人士報道，長年任職參謀首長職務的中共中央軍委會委員劉振立可能接任國防部長一職。

劉振立。（網上圖片）

三名軍事分析家向路透社指，劉振立接任防長的人事案，可望在區域局勢緊張之際，提振中美雙方的軍事接觸。其中一名知情人士表示，劉振立的任命有可能在第十屆香山論壇前正式宣布，該國際安全論壇擬於10月29到31日於北京舉行。