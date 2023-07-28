國務院公布新任免名單　60歲樂玉成卸任廣電總局副局長

國務院7月28日宣布任免國家工作人員。免去樂玉成的國家廣播電視總局副局長職務；免去高培勇的中國社會科學院副院長職務；免去呂爾學的中國民用航空局副局長職務。



2019年，時任外交部副部長樂玉成。（新華社）

值得關注的是，樂玉成被免去廣電總副局長職務。2022年，國務院6月14日發布人事任免通告，外交部副部長樂玉成調任國家廣電總局副局長，免去樂玉成的外交部副部長職務。

樂玉成現年60歲，2022年曾是中國外交部排名第一的副部長，級別為候補中央委員，一度被認為是下屆外長的有力人選。但2022年6月，調任廣電總局副局長，級別上並未突破正部級，如今廣電總局副局長一職亦被任免。

公開簡歷顯示，樂玉成，男，漢族，1963年6月生，江蘇省人，大學畢業，中共黨員。樂玉成早年曾在江蘇省旅遊學校學習，畢業後在南京旅遊飯店工作，1982年進入南京師範大學就讀，專攻俄羅斯語言文學。

1986年，樂玉成進入外交部任職，先後在外交部歐亞司、中國駐俄羅斯聯邦大使館、外交部政策研究司任職。樂玉成於2011年出任外交部部長助理，2013年任中國駐哈薩克大使，次年調任中國駐印度大使。

2016年回國後，樂玉成履新中央外辦副主任，兩年後擔任外交部副部長。2022年6月，樂玉成轉任國家廣電總局副局長、黨組成員。

國務院7月28日也宣布任命段毅君為國家民族事務委員會副主任；任命趙昌華為司法部副部長；任命柳軍為國家市場監督管理總局副局長；任命楊國瑞為國家廣播電視總局副局長；任命王崧為國家網際網路資訊辦公室副主任；任命王昌林為中國社會科學院副院長；任命陳昌盛為國務院發展研究中心副主任；任命劉烈宏為國家資料局局長。