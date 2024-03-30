杭州高鐵站男子跳軌狂奔　與列車碰撞後昏迷送院　警方介入調查

杭州東站一名神情瘋癲的男子，突然跳軌後狂奔，最終與列車發生碰撞受傷送院。受事件影響，杭州東站列車大面積延誤，鐵路警方目前已經介入調查。



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事發於周六（3月30日）上午10時24分左右，杭州東站15號站台一名男子突然跳軌後狂奔。網傳影片顯示，男子先是沿軌道跑至站台端部，後又橫向移動至其他軌道，站台上有工作人員制止但無果，亦有大量旅客圍觀拍照。

有目擊者表示，男子疑似精神不正常，「他神情比較癲狂，這種行為對自己的生命不負責。」

事發時，正在進站的G7796次列車發現異常後，緊急採取制動措施，但因距離較近與男子發生碰撞，男子受傷昏迷被緊急送院救治。

經過檢查，男子有肋骨骨折，頭部、肝脾肺等部位有不同程度損傷，心率過快血壓偏低，處於休克狀態。目前，他的傷情得到初步控制，醫護人員已將其轉送至深切治療部進行動態觀察。

男子的舉動造成杭州東站列車大面積延誤，G7796次列車已於11時47分恢復開行，鐵路警方目前已介入調查。

有內地律師介紹，依據《治安管理處罰法》第23條規定，擾亂車站、港口、碼頭、機場或者其他公共場所秩序的，處警告或者二百元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以併處五百元以下罰款。

但若男子明知前方有高速行駛的列車，仍跳軌奔跑，置列車上不特定人員的生命、財產安全而不顧，或將觸犯了《刑法》第114條規定，涉嫌以危險方法危害公共安全罪，尚未造成嚴重後果的（直接經濟損失達10萬元以上的），處3年以上10年以下有期徒刑。