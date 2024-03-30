杭州蕭山富豪多男生搶入贅　北京帥博士年薪180萬都因一理由被拒

杭州蕭山是中國有名的「贅婿之都」，數十年來不斷有男性主動上門來求做上門女婿，婚姻介紹相關職業在當地成為熱門生意，但門檻也越來越高。



據當地婚介表示，一位年薪高達180多萬人民幣的北京大學博士不僅長得帥還是高管，想入贅蕭山成為女婿卻被丈母娘拒絕。原因是他身上的紋身，還有他意圖找富婆躺平的動機，最終被婚姻介紹所直接拉黑。



內地年輕人選擇步入婚姻的人越來越少。（視覺中國）

婚介所老闆李繼延透露，由於蕭山地區的丈母娘普遍對紋身持有負面看法，認為它可能代表著不良習慣或行為，因此基於這一傳統觀念拒絕了北大博士的請求，引發網絡熱議，網民關注的點包括「不應將紋身作為評判一個人的標準」，不過更多人討論的還有「年薪180萬為何還要入贅？」、「杭州蕭山有錢人真的很多」這兩個點。

據內媒報道，是因為杭州蕭山很多女孩都是獨生子女，家裡富有。父母不願意她出嫁，都願意招女婿上門。而男孩子又覺得到這樣的人家做上門女婿，人生可以少奮鬥十年。贅婿搶手是因為很多男性結婚壓力很大，需要準備車房和高額的彩禮，所以贅婿受到了大家的熱捧。

蕭山對上門女婿的條件也越來越嚴格，這與當地女方的學歷越來越高，不乏海歸碩士有關。李繼延記得，十多年前高中學歷還能進入贅婿的門檻。現在招婿的女會員中，約90%女孩都是本科學歷，贅婿的學歷門檻也相應提高至大專以上。

電視劇《贅婿》講述男主角入贅有錢人家裡，發生的一系列故事。（電視劇《贅婿》劇照)

李繼延介紹，現在想入贅蕭山的男性中，最受歡迎的工作是醫師、公務員、事業單位人員。而模特、律師、演員、銷售等職業相對不受歡迎。「很多人長得帥，沒一技之長，這種就是青春飯，我們招婿不要這些虛的。」

值得一提的是，在內地互聯網龍頭企業（大廠）工作的男生並不受歡迎，即使薪水再高，「996的即使一年賺一兩百萬都不喜歡，到了35歲，就是互聯網大廠的老人了，要面對中年危機，而且不禿頂比較好」，李繼延指出，「（蕭山女性）大多還是喜歡有穩定工作，年薪20萬左右，朝九晚五有雙休，這樣最幸福。」

富豪之都：杭州蕭山招贅婿聞名全中國

據了解，杭州蕭山成為「贅婿之都」，也有時代背景和深層的文化原因。蕭山贅婿真正出名，是在1990年代，蕭山建立國家級經濟技術開發區，招商引資，靠著民營企業實現了區域經濟騰飛。

2001年，蕭山撤市設區，開始融入大杭州發展格局。次年，工業產值總量突破千億大關，佔杭州市工業總量的三分之一。正是在這一時期，中國第一代獨生子女開始談婚論嫁了。

蕭山當地婚介所，有許多人招上門女婿。（網絡圖片）

因為靠民營企業發家，蕭山區很多家庭有家族企業，家底富裕，如果孩子是獨生女，就不太想讓女兒外嫁，招女婿入贅成為當地的一種現象，許多男子也希望能當上蕭山女婿，讓身價水漲船高。

2004年前後，「蕭山贅婿」飲起了新聞媒體的注意，《南方週刊》《國際線上》《中國婦女》等媒體都曾報導過這一現象，讓「中國贅婿哪家強，浙江杭州找蕭山」成為了蕭山區的註腳。

同一時期，蕭山區開始了城市化建設，其中重要的一環就是拆遷。按照蕭山區人民政府的拆遷安置實施細則，安置房建築面積按人口計算，每個人頭大概能分到55到70平米，包括過渡費、補償、獎勵政策等也是按照人頭計算，戶口本上多個人就多一筆錢。

「入贅條件」也被寫入了蕭山區的拆遷條款裡，蕭山網路問政平台曾親自回應網友提問，家中只有兩個女兒的家庭，只能招一個上門女婿，另一個不能入贅。

中國結婚率屢創新低。（視覺中國）

除了這些原因，蕭山招贅婿，也與當地的文化有關。按照蕭山一些地方的傳統，家中只有女兒的，一般是長女招贅留在家中，小女兒們出嫁。一方面是因為沒有兒子的家庭，孝順就是女兒的責任，如果獨生女或留在家中的女兒非要遠嫁，就會被說是不孝順。

另一方面則是出於傳宗接代，以及家族企業傳承的需要。按照蕭山入贅的規矩，如果有兩個孩子，要有一個跟女方姓，一個跟男方姓，或者第一個孩子要跟女方姓，而且入贅了就相當於這家人的「兒子」，兒子就有家族企業的繼承的責任，比如蕭山四大富豪家族中，有3家就是由女婿擔任要職。

此外，人口比例也許也是「蕭山贅婿」的形成條件之一。根據蕭山年鑑中的資料，截至2019年底，蕭山區男性有58萬多人，女性有60多萬人，中間差的2萬多可能就是贅婿存在的另一個客觀原因。