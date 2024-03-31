官方祭清明連假「遊戲限時令」　未成年只可玩3小時

中國遊戲廠商網易遊戲30日發出「網易遊戲關於清明節假期未成年人遊戲限時」的通知，其通知結合相關要求與實際放假安排。今年清明連假期間，內地未成年人在4月4日、以及4月5至6日，可以在當日晚上8至9時體驗遊戲，合計共3小時。



內媒《每日經濟新聞》報道，「網易遊戲」微信公眾號發布通知寫明，根據國家新聞出版署「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」要求，結合國務院辦公廳「關於2024年部分假日安排的通知」的規定，在2024年清明節假期期間和前後，網易遊戲對未成年人遊戲時間的限制如：未成年人可在4月4日至6日於20時至21時體驗遊戲；未成年人無法體驗遊戲的時間為4月7日工作日。

除了發出「清明節假期限玩令」，網易還在通知中提醒，「請各位玩家合理安排遊戲時間，適度遊戲」，呼籲玩家要合理安排遊戲時間。

因應清明連假即將到來，官方再頒遊戲限時令，盼能改善青少年、兒童沉迷網絡、手機遊戲的問題，唯民間輿論並不看好。（VCG）

此外，內媒《IT之家》則指出，國家新聞出版署於2021年8月頒布通知，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定假日每日20時至21時提供未成年人1小時服務，其他時間不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

在上述「史上最嚴防沉迷新規」頒布後，雖大部分未成年玩家已養成「良好」的遊戲習慣，未成年人的遊戲時間，還有充值消費均得到了「明顯控制」，但依然有少部分會想辦法繞過系統監管。針對冒用帳號問題，騰訊將加碼採用人臉識別驗證進行攔截，運用人工智能（AI）機器學習等技術方法判定疑似未成年帳號，拒絕或未通過驗證的用戶將被納入「防沉迷監管」，把可能冒用的帳號抓出來。

網易遊戲的限玩令一出，再次於微博上掀起討論。有網民認為，「怎麼知道用戶是成年人還是未成年？」很多未成年用自已父母手機號碼註冊。另有網民表示，未成年儲值問題嚴重，「現在無法鑑定未成年，因為用家長的身分儲值的」，且上有政策下有對策，「限制未成年就等於限制了個寂寞」。