官方出手監管網遊　分析：衝擊企業收益　影響更勝過去防沉迷措施

近日，官方擬訂立全新管理辦法整頓網絡遊戲的消息一出，重擊遊戲股價，引發圈內巨震。有分析指出，相較於過去防沉迷監管，新規對於遊戲廠商來說，「已經觸及了核心收入、遊戲模式等部分」，預期玩家人數及金流都將會受到影響。



國家新聞出版署網站12月22日發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見，當中包括網絡遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵；所有網絡遊戲須設定用戶儲值限額；不得在遊戲中設置強制對戰。

內媒《第一財經》報道分析，這些監管方式影響範圍極大，除了極少數規模較小的遊戲工作室及單機遊戲廠商外，幾乎全部內地的遊戲廠商都難以倖免，「因為這些被管制的內容，都是網遊廠商慣用的營運手段」。

國家新聞出版署發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。（微博＠央視新聞）

報道引述投融資領域諮詢公司上海灼識諮詢執行董事姜驍瀟分析，不同於以往監管措施，針對防未成年沉迷及儲值情況，這次新規對於遊戲整體的營運和儲值都提出了監管和限制要求，「這對於遊戲廠商來說，已經觸及了核心收入的部分，包括玩家人數以及儲值金流都將會受到影響」。

姜驍瀟進一步說明，「儲值限額」是新規中最被關注的重點之一，這一定會對遊戲商業化帶來影響，目前還不知道儲值限額規定施行後的實際限制範圍到底會有多大，但對於遊戲公司來說，金流和收入將會受到影響已經是必然情況。

「受儲值限額等規定影響，遊戲廠商將調整對於產品的預期，規劃後續營運和投入測試也會和以往有很大不同」。此外，如何在新規下監管與督促玩家行為將會成為遊戲廠商需要額外考慮的一大重點，甚至是否需要籌組額外的團隊，投入這一方面的工作都成為問題。

然而也並非所有人都對新規感到悲觀，遊戲產業分析師張書樂在報道中稱，新規本質上是鼓勵遊戲廠商藉由創新玩法體驗留住用戶，而不是用行銷手段去套住用戶，「某種意義上，如果實行，玩家會向真正的好遊戲上聚集，也是一種宏觀調控指揮棒，目標依然是遊戲精品化」。

針對新規，受到影響的中國網絡科技公司騰訊22日發布聲明稱，新版管理辦法展現出對行業支持的態度，特別在鼓勵精品原創遊戲方面給出了指導性意見，「騰訊遊戲將繼續堅持技術創新，文化引領的精品戰略，在主管部門的支持下，實行中國遊戲產業的高品質發展」。

然而報道也提到，從數據上看，今年是中國遊戲行業逐漸回暖的一年，國內遊戲市場首次突破人民幣3000億元大關，不過遊戲市場整體成長速度放緩，步入競爭階段已是趨勢。從去年底至今，遊戲市場裁員及關停專案的消息也不少。