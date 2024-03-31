內地企業興起「共享員工」　人力成本降10%　網憂：打零工翻版

今年，不少內地企業都在實行「共用員工」。「共用程式師」、「共用設計師」等能為企業節省人力成本。這些「共用員工」一般不和企業簽訂固定合同，而是與企業就某一項目進行短期合作。事件引發內地輿論熱議，有人直言這就是過去的「打零工」，存在勞動糾紛和社保歸屬問題等隱患。



《央視財經》報道，在3月、4月這個招聘旺季，類似的「共用程式員」、「共用設計師」、「共用財務」成為不少內地科技型企業的用工新選擇。這些員工一般不和企業簽訂固定合同，而是與企業就某一項目進行短期項目合作。採用「共用」新模式後，很多企業的人力成本降低了約5%至10%。

因應經濟環境不景氣，近期不少內地科技企業開始實行「共享員工」新模式，節省成本。（央視新聞截圖）

報道介紹，交付工程師趙松松是一名「共用程式員」。在北京某間信息技術公司內，他正忙著跟進項目進度。與他坐在同個辦公區的同事們有不少和他一樣，不止服務於這間公司。「做『共用程式員』可以同時承接很多間公司的項目交付過程管理，我同時在做的項目有6至8個」，趙松松告訴《央視財經》，「現在整體收入比之前提高了約40%至50%」。

此外，設計師梁鑫也是「共用員工」大軍中的一員。目前在北京一間餐飲設備和技術服務企業，她的工作內容包括了與企業市場部負責人討論宣傳設計。「我們手上一般同時接2至3間公司的項目，工作地點比較靈活」，梁鑫說道。

北京某財務收支管理科技公司首席行銷官蔡麗表示，由於公司處於創業階段，總人數不到600人，約100人的「共用員工」中有很多工程師，靈活辦公可以節省人力成本。

報道指出，「共用員工」並不新穎，早在新冠疫情初期已有在線生鮮電商與餐飲門店共用員工，讓部分無工可返的店員變成臨時送貨員。今次這種「共用」形式覆蓋至科技企業重要崗位，或可視為企業在大經濟環境不景氣下的「求生之道」。

然而，儘管「共用員工」短期能讓企業和員工實現「雙贏」，但不乏網民仍認為該模式存在隱患，諸如「共用員工，本質是企業間共用壓榨勞動力，員工社保誰交？」、「勞動糾紛出現麻煩怎麼辦？」等等，都存在對勞方利益保障的隱患。