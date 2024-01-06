防止員工偷懶！公司廁所門「開大洞」大便全被看 玩手機還要罰款
撰文：TVBS新聞網
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許多打工族為了消除工作帶來的疲憊，會在空閒的時間滑手機。
不過，在中國大陸，就有一家工廠的廁所門竟然被挖了大洞，原因是為了監視員工是否在廁所內滑手機。
貼文PO出後，引起網友的熱烈討論。
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根據《極目新聞》報導，近日中國大陸廣東惠州，有一家工廠被爆料，廁所的門上竟然挖了一個大洞。
據悉，老闆為了防止員工在廁所內滑手機，才因此挖了個大洞，以方便隨時監督員工。
誇張的是，若被發現滑手機，還要被罰款50元人民幣。
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消息曝光後，不少網友傻眼表示：
「這個老闆太超過了」
「資本家都幹出這種事」
「我大學宿舍就是這樣的」
「這個老闆會做生意」
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