放寬深圳橫琴市場准入措施　廣東省長：今年衝刺5%經濟增長目標

3月29日，國務院新聞辦召開「推動高質量發展」系列主題發布會廣東專場，廣東省委副書記、省長王偉中表示，廣東作為經濟大省，必須真正挑起大樑，在經濟發展上走在前列，努力為全國大局多作貢獻。



今年是中國實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。作為中國經濟第一大省，廣東提出不僅要完成年初定下的5%的經濟增長目標，推動高質量發展；而且還要為全國發展大局多作貢獻、挑起大樑。

3月29日，國務院新聞辦召開「推動高質量發展」系列主題發布會廣東專場。（微博@i深圳）

這場歷時1個多小時的新聞發布會上，不僅有亮眼的發展成果，更有具體、實在的部署與舉措。廣東再一次向外界亮出了身為全國經濟第一大省的奮進之姿，詮釋了廣東的信心、底氣從何而來。

世界500強企業有350多家在廣東布局

廣東的信心、底氣從何而來？發布會上，王偉中提到了一組數據：首先，廣東有好專案、大專案。今年廣東安排了1萬億元（人民幣，下同）的省重點建設專案、超3200億元的產業項目，同時還儲備了一大批優質項目。其次， 廣東有企業、有產業，有龐大而活躍的市場。去年廣東經營主體總量突破1800萬戶，全國每7家企業，就有一家是粵企。

新聞發布會上，有一組數據格外值得關注——作為中國的外貿大省，廣東省的外貿依存度64%，東莞外貿依存度達到124%，深圳達到113%。

廣東省委副書記、省長王偉中。（微博@i深圳）

從這個角度來看，外貿外資在廣東的發展中具有重要的地位。在過去40多年裡，廣東透過深度參與全球貿易，迅速從一個相對落後的農業省發展成為全國經濟最活躍、開放程度最高的省份之一。廣東的發展離不開世界。

與上述資料形成呼應，廣東利用外資連續9年穩定在200億美元以上，世界500強企業有350多家在廣東布局。今年1-2月，廣東新設立外資企業2982家、增長38.1%。

這組數據從另一個側面說明，廣東是廣大外資企業投資的首選地、優選地。在全球市場中，廣東的獨特地位與重要作用不可或缺。廣東與全球經濟已經形成了「你中有我、我中有你」的緊密聯繫。

此外，活躍的市場背後，是廣東暢旺的人氣。在粵實有人口超過1.5億人，去年全省接待遊客人數、旅遊總收入均居全國首位。廣東解決了中國1/10的就業，其中農民工總量4365萬、去年新增117萬人。

1980年8月26日，全國人大常委會會議，批准了《廣東省經濟特區條例》。（網絡圖片）

將1/3以上省級科技創新資金投向基礎研究

新聞發布會上，王偉中說，對廣東而言，發展新質生產力一靠創新、二靠產業。最近火熱的低空經濟就是一個生動案例。王偉中談到，廣東「低空經濟」產業研發創新起步較早，目前消費級無人機佔全國90%、佔全球超過70%，有一批龍頭企業。另外，深圳出台了全國首部「低空經濟」地方立法。今年2月，全球首條跨海跨城的電動「空中的士」在廣東首飛。2026年有望正式開啟載人飛行，這將為廣東催生一個新的萬億級產業集群。

王偉中說，廣東堅持高水準科技自立自強，加快構建全過程創新鏈，以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，打造具有全球影響力的產業科技創新中心。堅持將1/3以上的省級科技創新資金投向基礎研究，先後布局10多批重點領域研發計劃，努力突破「卡脖子」技術，研發更多原創性、顛覆性成果。

此外，廣東改造提升傳統產業、培育壯大新興產業、超前布局未來產業，建設更具國際競爭力的現代化產業體系。推動企業加快設備更新、工藝升級，讓紡織服裝、食品飲料、家電家居等萬億級的傳統產業發揮優勢，煥發新的活力。同時，大力發展積體電路、新型儲能、新能源汽車、海上風電、生物製造、商業航天等新興產業，超前布局量子科技、生命科學、人工智能等未來產業，開闢發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢。

2020年10月14日，國家主席習近平出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話，稱「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。」（資料圖片）

進一步落實落細深圳、橫琴、南沙放寬市場准入特別措施

廣東省委常委、常務副省長張虎表示，下一步，廣東將聚焦企業和群眾關切，著力優化「四個環境」，積極打造市場化、法治化、國際化一流的營商環境。

第一，營造統一高效、競爭有序的市場環境。對各類所有制企業平等對待、一視同仁。進一步落實落細深圳、橫琴、南沙放寬市場准入特別措施，在生物醫藥、教育文化、綠色低碳等領域和先進技術應用等方面率先有序放寬市場准入。

第二，營造規範便捷、公開透明的政務環境。目前廣東政務服務事項網上辦理率已經達到94.07%，「零跑動」率92.63%。接下來，將繼續深化行政審批制度改革，健全常態化政企溝通機制，推出更多便利政策，為企業提供全生命週期的一站式服務。

橫琴粵澳深度合作區於今年3月1日起正式封關運作。（視覺中國）

第三，營造公平公正、健康發展的法治環境。加快研究出台廣東省促進民營經濟高質量發展條例，依法保護企業產權和企業家權益。進一步完善多元化糾紛解決機制，深入推進「互聯網+監管」、信用監管，對經營主體做到「無事不擾、有求必應」。

第四，營造迴圈暢通、合作共贏的開放環境。進一步擴大高水準對外開放，打好「五外聯動」組合拳，著力建設更高水準開放型經濟新體制。落實中國支持高質量共建「一帶一路」八項行動，積極支持企業「走出去」。

本文獲《GDToday》授權轉載

