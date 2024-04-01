馬英九晤國台辦宋濤：任內堅持九二共識反對台獨　兩岸要和平穩定

台灣的前總統馬英九於4月1日至11日，率領「大九學堂」20名青年學子，前往中國大陸廣東、陝西與北京，進行為期11天的參訪交流。



馬英九今日（1日）下午抵達深圳，傍晚6時在五洲賓館與大陸國台辦主任宋濤會見。宋濤強調，兩岸都是一家人、中國人，應共同承擔起振興民族的責任。馬英九則表示，任內達成兩岸堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎；兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉。



台媒報道，宋濤發言時先高度讚賞馬英九為兩岸青年交流做出的努力，接著強調兩岸同胞家和萬事興，一家人就應該常來往、多聯繫，理應交流合作融合發展增進扶持，「我們兩岸都是中國人，是中國人就應該攜手打拚，共同承擔起振興民族的責任。」

馬英九在發言時表示，去年到訪大陸感受到兩岸之間的血濃於水，感謝大陸方面的誠意與善意，兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉，以及達到中華民族的最大利益。

馬英九接著表示，從另外一個角度，今天世界上戰事不斷，歐洲、中東陷入戰火，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，也對全世界有重大利益，兩岸有共同的歷史文化血脈，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。

馬英九指，其任內達成兩岸堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎，這些就是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素。

新華社：宋濤轉達習近平對馬英九的親切問候

新華社則報道指，宋濤首先轉達了中共總書記習近平對馬英九的親切問候。宋濤表示，兩岸同胞都是中國人，要堅持「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極促進兩岸各領域交流合作，共同弘揚中華文化，增進兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業，同心共創民族復興偉業。

報道指，馬英九對習近平的問候表示感謝。他表示，兩岸同胞血濃於水、同氣連枝，應在「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上，加強兩岸各領域特別是青年之間的交流合作，推動兩岸關係向前發展。