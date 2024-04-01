馬英九抵達深圳開展訪問大陸11日　下機後直奔大疆及騰訊參觀

台灣的前總統馬英九於4月1日至11日，率領「大九學堂」20名青年學子，前往中國大陸廣東、陝西與北京，進行為期11天的參訪交流。馬英九一行乘搭的南航CZ3088班機在今日（1日）下午2點多已抵達深圳寶安機場。



台媒報道，大陸官方比照去年接機層級與維安部署，由大陸國台辦交流局局長楊毅親自上機迎接，國台辦副主任潘賢掌、新聞局長陳斌華、廣東省台辦主任鐘揮鍔一行在停機坪列隊歡迎。馬英九等人下機後由維安專車開道快速離開，直奔大疆公司及騰訊總部參訪。

晚間馬英九將與大陸國台辦主任宋濤會見，之後進行晚宴。

馬英九基金會執行長蕭旭岑早前介紹，參訪團預計在廣東停留3天。據介紹，參訪團會到中山大學與師生交流，還會瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館，以及參觀大疆、騰訊、比亞迪等公司及港珠澳大橋。

參訪團預計4月3日晚間抵達陝西，在當地停留4天期間，馬英九將率全團參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。4月7日下午，參訪團抵達北京展開最後一站的訪問，除了前往北京大學參訪交流外，也會參觀八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院及盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館等地，4月11日回程。

外傳8日馬英九將與國家主席習近平會見，兩位「老朋友」是否如期見面，截至目前馬英九方面與大陸方面都沒有證實。大陸國台辦發言人陳斌華僅強調，會妥善安排馬英九來大陸行程。