馬英九今率團參訪大陸　國民黨：對兩岸關係絕對有和平穩定作用

馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」20名青年學子，前往中國大陸廣東、陝西與北京，進行為期11天的參訪交流。

國民黨副主席夏立言今日（4月1日）表示，馬英九此行對兩岸關係絕對有和平穩定的作用，國民黨樂觀其成。



夏立言表示，國民黨一向支持兩岸的交流互動，對於任何有助於兩岸和平的事情都會贊成；馬英九此行對兩岸關係絕對有和平穩定的作用，國民黨樂觀其成。同時，馬英九此行也帶領多位年輕學子跟大陸年輕人交流，這些活動對兩岸的長期穩定絕對有幫助，國民黨也極為樂見。

3月31日，馬英九基金會執行長蕭旭岑介紹，參訪團將搭乘中國南方航空CZ-3088班機，於4月1日下午抵達深圳寶安國際機場，預計在廣東停留3天。

據介紹，參訪團會到中山大學與師生交流，還會瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館，以及參觀大疆、騰訊、比亞迪等公司及港珠澳大橋。

參訪團預計4月3日晚間抵達陝西，在當地停留4天期間，馬英九將率全團參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。4月7日下午，參訪團抵達北京展開最後一站的訪問，除了前往北京大學參訪交流外，也會參觀八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院及盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館等地，4月11日回程。