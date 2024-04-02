政協委員車死人大代表二審獲刑15年　一審判死家屬賠650萬獲諒解

2019年，湖南省醴陵市人大代表劉某，被醴陵市政協委員陳某駕車撞死。陳某一審被以故意殺人罪判處死刑，後來案件撤回原判重審期間，陳某家屬向劉某家屬賠償650萬元（人民幣，下同）獲得諒解。今年1月案件二審，陳某被以故意傷害罪判處有期徒刑15年。



據《新京報》報道，2019年，醴陵市華埠村村主任劉某，調解村中企業與塘坊村企業土地交換事宜時發生慘案，被塘坊村原村主任陳某駕車撞死。當時，劉某是醴陵市人大代表，陳某是醴陵市政協委員。

劉某的女兒介紹，劉某當時受邀調解企業的土地問題，相關的兩塊土地分別為華埠村和陳某所擁有，並且已經調解多次，「陳某的態度一直都不是特別好。」

今年1月，株洲中院以陳某犯故意傷害罪判處其有期徒刑15年。（視覺中國）

案件一審後，陳某被以故意殺人罪判處死刑，後被湖南高院裁定撤銷原判發回重審，期間陳某家屬賠償劉某家屬650萬元獲諒解。及至今年1月，株洲中院以陳某犯故意傷害罪判處其有期徒刑15年。

劉某的女兒說，對方確實有賠償650萬元，但原定的賠償金額是1000多萬元，後來一點一點減成650萬元。

網民點睇：

「政協委員很多有錢有名的商人。」

「湖南一個小小的村主任都能隨隨便便就拿出650萬來了嗎？」

「人命不是錢可以買的，如果650萬不能償命，這太可怕了。」

「15年，搞個表現優異減刑，或者搞個保外就醫，基本幾年就出來了！看來還是權利通天！」

「估計就是調節過程中，有人不想調節，故意製造了交通事故，然後在花錢擺平，這屬於黑社會性質了吧。」

