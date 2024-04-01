廣州塔總被閃電擊中　「主動引雷」會影響周邊安全嗎？

作為廣州地標，廣州塔是不少市民遊客的「打卡點」。天氣晴好時，廣州塔總能「出片」。

天氣不好時，廣州塔也能「出片」。3月29日傍晚至夜間，廣州遭遇強對流天氣。有市民目睹到廣州地標的廣州塔，在雷雨期間被閃電擊中塔尖。據悉，不僅是3月29日的強對流天氣，以往不少雷雨天氣發生時，總有市民目睹甚至拍攝到廣州塔塔尖遭遇雷擊的場景。



總是遭遇雷擊，廣州塔周圍安全嗎？根據廣州塔公開宣傳資料，安裝在廣州塔塔尖的雷電防御保護裝置，實為「引雷針」。和一般建築上安裝的避雷針相比，引雷針主要安裝在一個片區內相比其他建築更高大的建築物頂部。當雷電天氣發生時，引雷針將起到「接閃」作用，主動吸引閃電擊中引雷針。

廣州塔在建築設計階段已委托廣州市防雷設施檢測所對閃電雷擊風險作了評估，並建立了一系列防雷保護體系。擊中廣州塔引雷針的閃電，最終會被引導入地。通過這種方式，廣州塔周邊建築遭到雷擊的概率相對降低。

廣州塔塔尖被雷電擊中瞬間。（羊城晚報）

總是「主動引雷」，廣州塔自身安全嗎？記者從廣州塔方面獲悉，廣州市防雷設施檢測所對廣州塔建立的防雷保護體系時，已考慮到塔內人員安全；主動引導閃電並入地的過程，不會影響塔內人員安全。

由於廣州塔塔頂位置有戶外遊玩空間，廣州塔同時建設了雷電預警系統設備，用於監測廣州塔附近雷暴雲產生的大氣電場，以及雲間閃電和雲對地閃電的發生情況，結合大氣電場預警指標對廣州塔塔頂戶外遊玩空間進行預警。

當監測到雷電天氣可能發生時，廣州塔管理方將臨時關閉戶外遊玩空間，組織遊客進入室內觀光大廳繼續觀光；如因雷雨天氣導致塔頂戶外遊玩空間臨時關閉，廣州塔方面也會通過新媒體渠道、現場售票廳顯示屏等方式告知有關安排，提醒遊客及時調整行程。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

