拐走11歲鄉村女童回家欲當新抱　雲南母子拐騙兒童罪成獲刑

去年2月，來自雲南的婦人楊某在貴州某村遇見11歲女童小張後，提出將她帶回老家嫁給其兒子。楊某遭對方父親拒絕後，竟趁小張獨留在家時私自將她帶走，並讓兒子將她帶回雲南家中。楊某與兒子因拐騙兒童罪成，分別被判囚2年和7個月。



據刑事裁定書載明，楊某和1997年出生的兒子張某均是雲南曲靖市人。2023年2月，楊某在貴州六盤水市某村遇見年滿11周歲的女童小張，便提出將她帶回雲南嫁給其兒子張某。

楊某向張父提出將小張嫁給其兒子，對方直接拒絕。2023年2月14日，楊某聯繫兒子；2天後，張某抵達六盤水市。楊某趁小張獨自在家無人看護，私自將她帶走，並讓兒子將女方帶回雲南家中。

截至案發，小張已在張某家中居住4天。2023年2月20日，楊某被警方拘捕歸案；2月24日，張某經警方電話通知到案，母子兩人均被刑事拘留。

2023年12月15日，六盤水水城區法院作出一審判決，以犯拐騙兒童罪，分別判處楊某、張某有期徒刑2年和7個月。母子均提起上訴，但二審期間，楊某又自願撤回上訴。

二審查明，楊某與張某拐騙不滿14周歲未成年人脫離家庭的犯罪事實清楚。對於張某提出的被害人11周歲認定錯誤，經查，小張出生於2011年4月，2023年2月案發時已滿11周歲，未滿12周歲，原審認定年齡正確。

2024年3月7日，六盤水市中級人民法院作出二審裁定，准許楊某撤回上訴，駁回張某的上訴，維持原判。