內地一季度平均招聘月薪10323元　深圳排第3　珠海佛山按季升逾1%

內地今年第一季度薪資報告出爐，38個城市的企業平均招聘月薪為10323元（人民幣，下同），較上季度回落0.9%，較去年同期上升2.2%。當中，上海繼續以13617元的平均招聘月薪穩居榜首，北京、深圳以13316元、12751元，位列二、三位。



上海繼續以13617元的平均招聘月薪穩居榜首。（新華社）

報告顯示，排名前三的上海（13617元）、北京（13316元）、深圳（12751元）薪資中位數均過萬。杭州位列第四，平均招聘月薪11879元，薪資中位數9500元。蘇州、南京、廣州、寧波、珠海、廈門仍處於前十，平均月薪約為1.1萬，薪資中位數在8500-9000元。

此外，長三角地區的無錫、合肥，珠三角地區的東莞、佛山，以及中西部地區的武漢、長沙、成都等省會城市招聘薪酬水平也仍較高。

與上季度相比，珠海和佛山的平均招聘月薪分別增長1%和1.2%，招聘月薪排名也分別上升1名、2名。今年2月，廣東省召開新春第一會，為高質量發展描繪奮進藍圖。各城市也明確發展目標，加快復工增產。特別是珠海、佛山等珠三角城市的汽車製造、通信/電信/網絡設備、醫療設備/器械等製造業人才招聘熱度持續，招聘薪資隨之上漲。

哈爾濱的冰雪旅遊年初呈現爆發式增長，旅遊業繁榮帶動當地就業上升。（視覺中國）

值得一提的是，東北地區的哈爾濱招聘薪資以7%的按年增速排名第一。今年一季度，哈爾濱的冰雪旅遊呈現爆發式增長。旅遊業繁榮帶動當地就業上升，旅遊、交通運輸、酒店餐飲和快速消費品等領域企業平均招聘薪資較去年增幅超過10%。而受哈爾濱旅遊熱輻射帶動，大連、瀋陽、長春等其他東北城市一季度招聘薪資按年增速也均超4%，位列前15名。

從行業看，報告顯示，基金/證券/期貨/投資(13374元)、銀行(12373元)、保險(11679元)等金融行業平均招聘薪資持續領先，薪資中位數超9500元。計算機軟件、電子技術/半導體/集成電路、IT服務等IT/互聯網行業，以及新能源/電氣/電力、能源/礦產/采掘/冶煉、航空/航天研究與制造、工業自動化等行業排名位列前十，平均招聘月薪在1.1萬-1.2萬，薪資中位數超9000元。

職業方面，報告顯示，晶片工程師(22767元)、人工智能工程師(22158元)和高級管理(20893元)仍為高薪職業榜前三。核心技術崗薪資持續領先，軟件研發、硬件研發、移動研發、汽車電子工程師和數據工程師等仍進入前十，節能/能源工程師、生物/醫藥研發、電子/電器/自動化工程師、前端開發和機械設計/製造工程師等崗位也能獲得高薪。