內地三季度平均招聘月薪10115元　上海繼續領跑　廣州仍不入前5

內地今年第三季度薪資報告出爐，38個城市的企業平均招聘月薪為10115元（人民幣，下同），較上季度回落1.5%，較去年同期下降0.5%。當中，上海的平均招聘月薪以13492元穩居榜首，北京、深圳以13161元、12661元，位列二、三位，廣州則以10815元維持第七位。



內地38個城市的三季度企業平均招聘月薪為10115元人民幣。（視覺中國）

較今年二季度相比，三季度的招聘月薪前十名城市排名未變，分別為上海（13492元）、北京（13161元）、深圳（12661元）、杭州（11791元）、南京（10929元）、蘇州（10869元）、廣州（10815元）、寧波（10491元）、珠海（10408元）、廈門（10262元）。

值得注意的是，昆明、瀋陽招聘月薪按年增長4.8%、2.6%，漲幅位居第一、第二。此外，合肥的招聘月薪，受新能源、新能源汽車產業發展迅速，為勞動力市場提供更多優質崗位，招聘月薪呈上升態勢。由今年一季度的17位（9655元），上升至二季度的14位，再升至三季度的13位（9833元）。

上海的平均招聘月薪以13492元穩居榜首。（智聯招聘）

不過，哈爾濱、瀋陽、長春、大連、太原、煙台、石家莊等招募月薪水準仍相對較低，平均月薪在7000-8000元左右，月薪中位數在6000-6500元。

行業方面，三季度的金融業仍為高薪，基金/證券/期貨/投資業平均招聘月薪仍最高，達到12517元；銀行業、保險業的月薪分別為11779元、11729元，分別為二、三位。

受今年暑期旅遊出行大幅增加影響，旅遊市場也加快復蘇。旅遊業招聘月薪按年漲8.6%，招聘月薪成長至8,047元。交通運輸、住宿餐飲的招募薪酬，分別按年上升2.8%及1.4%。