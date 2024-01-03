內地2023四季度平均招聘月薪10420元　上海續領跑　深圳排第幾？

內地去年第四季度薪資報告出爐，全國38個核心城市的企業平均招聘月薪為10420元（人民幣，下同），較上季度增長3%，較前年同期下降1.3%。當中，上海以13888元連續四個季度穩居榜首，北京、深圳以13552元和13067元，分別位列第二、三位，而廣州則以11186元維持第七位。



內地去年第四季度薪資報告出爐。（網上圖片）

報告顯示，上海自去年一季度超越北京以來，已經連續四個季度位居第一；北京以13552元排名第二；深圳位列第三，平均招聘月薪13067元；杭州位列第四，平均招聘月薪12143元。上述四個城市的薪資中位數亦均在萬元以上。

排名前十的還包括蘇州、南京、寧波、廈門、廣州、珠海，平均招聘月薪均過萬元，薪資中位數介乎8500元至9000元。

此外，東部地區的無錫、東莞、佛山，以及中西部的武漢、長沙、合肥、成都等城市平均招聘月薪也較高。與上季度相比，長沙由9653元提升至10136元，排名從第16位提升至第13位。

內地人工智能工程師超越晶片工程師，升至高薪職業榜首。（Reuters）

不過，哈爾濱、瀋陽、長春、大連等東北地區城市，以及煙台、太原、石家莊等城市平均月薪仍相對較低，本季度平均招聘月薪8000元左右，薪資中位數介乎6000元至7000元。

職業方面，人工智能工程師本季度超越晶片工程師，升至高薪職業榜首，平均招聘月薪22788元。AI大模型技術的快速叠代和應用，推動相關技術人才需求和薪資上漲。晶片工程師的招聘月薪為22274元，位居第三。

技術崗和研發崗位薪資水平領先。其中，軟件研發、硬件研發、移動研發、汽車電子工程師和數據工程師等崗位平均招聘薪資在1.4萬元以上，節能、生物、前端開發、電子、測試工程師、機械設計等崗位平均招聘薪酬為1.2萬元至1.4萬元。