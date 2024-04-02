福建號艦載機演進突飛　軍事分析：2024將是中國航艦發展關鍵年

2024年可能是中國海軍極為重要的關鍵一年，特別是在航母空艦載體、艦載機的研發上都進入一個重要的觀察階段，包括採用電磁彈射裝置的「福建號（舷18）」、空警-600（KJ-600）艦載預警與控制（AEWC）機、殲-35（J-35）及殲-15（J-15）的演進版本，是不是能順利蛻變成長都在這關鍵的一年。



軍事網媒《Naval News》分析，從先前公布的各項情資研判，解放軍「福建號」航空母艦首次海試可能會在最近幾周內進行。基於其動力來源仍選用傳統動力，在航行、運作上沒有跳躍式前進，因此基本海試部份應不至成為問題。值得關注的是新艦捨棄滑跳起飛甲板設計，改用電磁彈射系統，這將成為解放軍未來航艦建造的「重要推手」，負責發現問題、解決問題，讓未來的後續艦能順利運作。

在基本航艦儎台之外，分析特別指出，航空母艦的最主要戰力艦載機是另一個值得關注的重點。而隨著電磁彈射系統的使用，可能登艦的空警-600、殲-35及殲-15的演進版本成為重要的觀察指標。

文章介紹，空警-600是中國即將推出的固定翼機載預警與控制平台，其功能與角色定位類似美軍的E-2「鷹眼」（Hawkeye）空中預警機；根據先前發現帶有機身序號的各項流出圖片推斷，解放軍目前至少有6架空警-600在各陸基飛行機地進行訓練；從先前福建號航空母艦上出現空警-600同尺寸模擬機部份觀察，符合原先各界認為空警-600將成為航艦艦載機的預想和推測。只是目前解放軍航艦上缺乏類似C-2「灰狗」（Greyhound）或V-22「魚鷹」（Osprey）的中程運輸機，是否會以空警-600進行貨運改型？也是合理的推測之一。

此外，針對解放軍第三艘航母「福建號」艦載機搭載殲-35、殲-15戰機，以及空警-600艦載空中預警機模擬圖近日曝光，台灣資深軍事專家、《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文表示，目前解放軍海軍的艦載預警機多是直升機，但直升機滯空時間相當短，只有1至2小時，「空警-600的偵查範圍可能高達500公里，其滯空時間可從4個小時起跳，若它順利服役，將使解放軍海軍的戰力提高5、6倍以上」。