人均50萬　華為最新分紅出爐： 15萬人分770億人民幣

華為擬向股東分配股利約770.95億元（人民幣，下同），意味著15萬名參股員工每人將分得50萬元分紅。



內媒《第一財經》報道，北京金融資產交易所官網2日公告，華為投資控股有限公司發布關於分配股利的公告顯示，經（華為）公司內部有權機構決議，擬向股東分配股利約人民幣770.95億元。上述股利分配系公司正常利潤分配，對公司生產經營、財務狀況及償債能力無不利影響。

持股份紅是華為員工收入的重要組成部分，目前華為員工薪酬主要包括三部分：工資、獎金和分紅。根據華為發佈的最新年報，截至2023年12月31日，華為員工持股計劃參與人數為15.17萬人。

2023年10月2日，上海，南京東路華為體驗店，人們在體驗華為MATE 60手機。（視覺中國）

華為董事會首席秘書江西生此前在接受《第一財經》採訪時表示，華為股權分配計劃不是一個利潤分享計劃，而是一個股權計劃。華為由員工持股有助於保持華為公司決策的獨立性。

在此前發布的年報中，華為創始人任正非持股比例約0.73%，持股比例相較於往年並未變化。

在分紅資料披露前，華為已對外發布去年全年財報數據。華為2023年財報營收7042億元，年增9.64%，淨利潤870億元，年增145%。

華為輪值董事長胡厚崑表示，去年集團整體經營情況符合預期，過去幾年，華為經歷了重重考驗，也在挑戰中不斷成長。

根據華為過往年報數據計算，這也是自2021年之後，華為年營收重回7000億元大關。此外，華為終端業務在去年實現銷售收入2515億元，年增17.3%，這也是在經歷了兩年下滑後，終端業務重新回到增長跑道。

但眼下的華為依然面臨著複雜周邊環境帶來的挑戰。從制裁常態化走向正常運營，從求存到發展，華為如何構建更加堅韌的供應鏈能力，確保高品質的業務連續性和產品競爭力是未來持續發展的核心所在。